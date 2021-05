Aan de vooravond van zijn eerste Champions Leaguefinale ging Sport/Voetbalmagazine spreken met de vader en zus van Kevin De Bruyne. Daarin ging het onder meer over zijn contractverlenging en zijn toekomst als coach.

Herwig De Bruyne: 'In zijn hoofd was direct duidelijk dat hij wilde bijtekenen. Je moet dan wel nog een akkoord bereiken, maar dat lukte vrij makkelijk. Alles staat hem ginder aan: het leven, de club, de entourage, het trainingscomplex. Michelle is er graag, de kinderen gaan er naar school. De Engelse levensstijl ligt hen.'

De trainer ook.

Herwig: 'Met Pep klikt het heel goed, ze verstaan mekaar direct, omdat ze op veel vlakken hetzelfde denken. Maar zijn carrière aan een trainer verbinden zou Kevin nooit doen. Die wereld is vergankelijk.'

De cijfers van zijn contract zijn overal verschenen. Krijgen jullie daar jaloerse reacties op?

Stephanie De Bruyne: 'Ik wist wanneer het nieuws zou worden uitgebracht en zat te wachten. (lacht) Ik lees alle reacties. Vaak zijn het domme, zoals "moet die geen belastingen betalen?". Dan heb ik zin om te reageren met: als je niet in België woont, moet dat niet, hij betaalt ze in Engeland. Het is het spel van vraag en aanbod. Als mijn baas morgen naar mij komt en zegt: Stephanie, je kan vanaf morgen drie keer meer verdienen, zeg ik ook niet neen.'

'Die dag was ik zelf ook een beetje jaloers. Ik had zo'n ambetante dag gehad op mijn werk: alles ging verkeerd, vijf uur werk dat ik moest herdoen. Dan kom ik thuis en hoor ik die bedragen. Ik dacht: ik neem ontslag! Elke dag werk ik voor dat loontje en mijn broer verdient... wat ik nooit ga verdienen. Meestal heb ik daar geen problemen mee, maar die dag...' (lacht)

Herwig: 'Kevin heeft nu veel meer besef van cijfers. Hij zat bij de onderhandelingen van de loonbesparingen, bij vergaderingen met de Engelse FA, ... Nu hij min of meer aanvoerder is, stappen ze wat meer naar hem. Kevin weet goed wat hij waard is en ook dat dit wellicht het laatste goeie contract was dat hij kon afsluiten. Is dat veel geld? Ja. Vind ik dat normaal? Neen. Maar het moet zijn dat het voor de club wél verantwoord is. En dan volgt uiteraard negatieve berichtgeving. De wereld is niet eerlijk verdeeld, dat weten we.

Toekomstige trainer?

Wat zijn nog de dromen van Kevin?

Herwig: 'De finale van de Champions League winnen én het WK. Hoger kan je niet met je land of je club. Dat Chelsea de tegenstander is, maakt voor hem niet uit. De media halen dat nog wel eens boven, the Chelsea reject, maar voor hem is dat een tegenstander als een ander.'

Vindt u hem als voetballer veranderd?

Herwig: 'Ik vind hem nu veel slimmer spelen. Door minder meer resultaat halen. Dat is ervaring, weten wanneer je wat moet doen. Pep geeft hem veel vrijheid, binnen zijn taken.'

Praten jullie wel eens over zijn rol als valse negen?

Herwig: 'Het gebeurt dat ik hem vraag: doe je dat graag? "Eigenlijk niet", zegt hij dan. Maar als het zo is, waarom niet? Zijn status is wel anders. Als hij druk zet, volgt iedereen.'

Zie je in Kevin een trainer?

Herwig: 'Kevin heeft altijd gezegd van niet, maar Pep zei me: zo zijn er veel. En de meesten zijn later dan wél trainer geworden.'

