De Marokkaanse sterkhouder van KAA Gent scheurde in de wedstrijd de kruisband van zijn rechterknie gescheurd. Hij zal minstens zes maanden aan de kant moeten staan.

De winger moest zaterdag na een halfuur noodgedwongen met last aan de knie gewisseld worden in de competitiematch tegen STVV (1-1). Eerder in de wedstrijd kwam hij ongelukkig ten val. De Marokkaanse international verliet de Ghelamco Arena op krukken.

Tissoudali moet zo zeker het WK van eind dit jaar in Qatar (21 november-18 december) aan zich voorbij laten gaan. Marokko is er in groep F ingedeeld met de Rode Duivels, Canada en Kroatië.

'Ik heb mijn laatste match in zes maanden gespeeld', verklaart Tissoudali op Instagram. 'Veel dromen vallen weg, maar Allah heeft altijd een beter plan dan het mijne. Ik beloof jullie dat ik sterker zal terugkeren. Ik wens mijn team alle succes dit seizoen. Ik zal er staan in de play-offs en zal Marokko steunen op het WK.'

Tissoudali staat nog één jaar onder contract bij AA Gent. Voor zijn blessure stond hij naar verluidt in de belangstelling van het Qatarese Al-Rayyan.

Het verdict is zwaar. Tarik scheurde zijn kruisband. We wensen hem een spoedig herstel 🙏🏼 #gntstvv



MEER | https://t.co/piWxJet2sS pic.twitter.com/efEF5oNMoe — KAA Gent (@KAAGent) August 1, 2022

De winger moest zaterdag na een halfuur noodgedwongen met last aan de knie gewisseld worden in de competitiematch tegen STVV (1-1). Eerder in de wedstrijd kwam hij ongelukkig ten val. De Marokkaanse international verliet de Ghelamco Arena op krukken. Tissoudali moet zo zeker het WK van eind dit jaar in Qatar (21 november-18 december) aan zich voorbij laten gaan. Marokko is er in groep F ingedeeld met de Rode Duivels, Canada en Kroatië. 'Ik heb mijn laatste match in zes maanden gespeeld', verklaart Tissoudali op Instagram. 'Veel dromen vallen weg, maar Allah heeft altijd een beter plan dan het mijne. Ik beloof jullie dat ik sterker zal terugkeren. Ik wens mijn team alle succes dit seizoen. Ik zal er staan in de play-offs en zal Marokko steunen op het WK.' Tissoudali staat nog één jaar onder contract bij AA Gent. Voor zijn blessure stond hij naar verluidt in de belangstelling van het Qatarese Al-Rayyan.