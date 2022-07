Op de tweede speeldag van de Jupiler Pro League heeft een tienkoppig Eupen zondag in de vooravond verdiend met 2-1 gestunt tegen landskampioen Club Brugge. De thuisploeg speelde ruim 20 minuten met een man minder. Het was de allereerste keer ooit dat de eersteklasser uit Duitstalig België in competitieverband mocht vieren tegen de West-Vlamingen.

Zowel Eupen als Club zijn de nieuwe voetbaljaargang gestart met 3 op 6. Blauwzwart staat momenteel achtste in het algemene klassement, terwijl de Oostkantonners twee plaatsen lager postvatten. Binnen de minuut hadden de Panda's al een verrassende voorsprong te pakken: Stanley Nsoki liet Gary Magnée (1.) veel te makkelijk weglopen uit zijn rug, waardoor de flankspeler Simon Mignolet te grazen nam met een rake kopbal. FCB moest evenwel niet lang wachten op de gelijkmaker: Jack Hendry, die de voorkeur kreeg op Brandon Mechele, was de Eupense goalie Abdul Nurudeen met het hoofd te snel af op een corner. Ferran Jutgla (7.) kon zo zijn eerste competitietreffer in Brugse loondienst tegen de netten duiken. Toch hees de gastheer zich een tweede maal aan de leiding toen Smail Prevljak (19.) op knappe wijze Mignolet verschalkte in de linkeronderhoek. In het openingskwartier van de tweede helft liet Prevljak twee grote kansen op een dubbele marge onbenut. Met een driedubbele wissel net voorbij het uur probeerde Carl Hoefkens tevergeefs een ommekeer te forceren. Zelfs toen Eupen met nog een kwartmatch te gaan met z'n tienen verder moest, nadat Magnée uitgesloten werd met een tweede gele kaart, bleef de 2-1 op het bord am Kehrweg.