Na de loting voor de Champions League-voorrondes, kregen ook R Antwerp FC en KAA Gent hun mogelijke tegenstanders voorgeschoteld. De troepen van Laszlo Bölöni wachten op Olympiakos of Viktoria Plzen. Voor Gent wacht een trip richting onbekend territorium als ze voorbij Viitorul raken.

Antwerp neemt het in de derde voorronde van de Europa League op tegen het Tsjechische Viktoria Plzen of het Griekse Olympiakos. Als AA Gent de tweede voorronde overleeft, wacht een duel met ofwel het Cypriotische AEK Larnaca ofwel het Bulgaarse Levski Sofia. Dat is het resultaat van de loting die maandag werd uitgevoerd op de UEFA-hoofdzetel in het Zwitserse Nyon.

Viktoria Plzen en Olympiakos nemen het tegen elkaar op in de tweede voorronde van de Champions League. De verliezer komt dus in de Europa League uit tegen Antwerp. AEK Larnaca-Levski Sofia is net als AA Gent-Viitorul Constanta een duel in de tweede voorronde van de Europa League. De winnaars van beide confrontaties nemen het dus tegen elkaar op. De heenwedstrijden in de derde voorronde worden op 8 augustus gespeeld, de returns een week later.