Zwitserland maakt einde aan WK-droom van Red Flames

De Belgische voetbalvrouwen speelden in Biel in de return van de halve finale tegen Zwitserland 1-1 gelijk. De heenwedstrijd was afgelopen vrijdag in Leuven op een 2-2 draw geëindigd. De Zwitsers stoten dus door op basis van hun twee doelpunten buitenshuis.

Bondscoach Ives Serneels toverde één verrassing uit zijn hoed. Davina Philtjens schoof op naar het middenveld, haar plaats in de defensie werd ingenomen door Maud Coutereels. Davinia Vanmechelen verhuisde daardoor naar de bank.

Het wedstrijdbegin was gesloten - de Belgen hadden het meeste balbezit maar konden niet voor gevaar zorgen. Halfweg de eerste periode klom de thuisploeg, bij de eerste echte kans, op voorsprong. De Belgische verdediging kreeg een vrije trap niet weg en Reuteler (23.) was bij de pinken om de bal binnen te werken.

De Flames moesten nu écht komen, al lukte het niet om door de Zwitserse afweer te geraken. Serneels greep in en haalde Laura Deloose er nog voor halfweg af voor Vanmechelen: meer creativiteit dus. Dat veranderde in de eerste helft evenwel niet het spelbeeld.

Na de koffie kwam ook Elke Van Gorp in de ploeg. De Belgen bleven echter achter de feiten aanlopen, en de 2-0 hing meer in de lucht dan de 1-1. De gelijkmaker kwam dan plots uit de lucht vallen, letterlijk. Tine De Caigny (77.) kopte een hoge center van Vanmechelen onhoudbaar binnen.

De Flames zetten nu alles op alles, en Serneels speelde zijn laatste troef, de rijzige Ella Van Kerkhoven in de spits, uit. Dat zorgde niet voor het gewenste effect, en de noodzakelijke tweede goal van België bleef uit.

Zwitserland neemt het in de barragefinale op tegen Nederland. De Europese kampioen klopte in zijn halve finale tweemaal Denemarken: 2-0 in Breda en 1-2 in Viborg. De winnaar van de barragefinale mag naar het WK. De Flames konden zich in het verleden nog nooit plaatsen voor een WK-eindronde.