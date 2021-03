Roger Maes, viervoudig Belgisch Volleybalspeler van het Jaar, is zaterdag op 77-jarige leeftijd overleden. Dat meldt zijn familie.

De op 4 juli 1943 in Gent geboren Maes werd in 1971 als eerste tot Speler van het Jaar verkozen. Hij kreeg die erkenning ook nog in 1972, 1974 en 1979 .

Maes verdedigde in zijn carrière de kleuren van Standard Gent, KVBC Kortrijk, Rembert Torhout, Ibis Kortrijk en Wervik.

Hij speelde ook meer dan tweehonderd interlands. In 1968 nam hij met België deel aan de Olympische Spelen in Mexico, waar de Belgen op de achtste plaats eindigden.

Vier keer verdedigde hij de Belgische kleuren op een WK (Moskou 1962, Praag 1966, Sofia 1970 en Mexico 1974).

Maes was nooit voltijds prof en verdiende veertig jaar lang de kost als brandweerman.

