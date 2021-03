Clubicoon en aanvoerder Hendrik Tuerlinckx (33) verlaat op het einde van dit seizoen Roeselare. Dat heeft de volleybalclub donderdag bekendgemaakt. De hoofdaanvaller speelde dertien seizoenen bij de West-Vlamingen en trekt nu naar Haasrode-Leuven.

Het vertrek van Tuerlinckx is het einde van een tijdperk bij Knack Roeselare. In 2008 belandde hij na een verblijf bij Heverlee, Averbode en Perugia bij de West-Vlamingen. Sindsdien maakte Tuerlinckx er onafgebroken de dienst uit als hoofdaanvaller.

Tuerlinckx veroverde 6 landstitels en 7 bekers met Roeselare. Ook individueel viel hij meermaals in de prijzen, zo werd Tuerlinckx 4 keer uitgeroepen tot Speler van het Jaar in de Belgische competitie.

'Tuerlinckx is al die jaren trouw gebleven aan de club van zijn hart', vertelt Knack Roeselare in een persmededeling. 'Dit ondanks tal van lucratieve aanbiedingen uit Italië, Polen, Frankrijk en Duitsland maar ook uit Japan en Argentinië.'

'Zijn band met de andere 'golden boys', met de supporters, met het clubbestuur en de vele vrijwilligers was heel sterk. Hendrik voelde zich als kapitein vanaf het seizoen 2011-2012 steeds héél verantwoordelijk voor het team. Deze loyaliteit sierde Hendrik als speler én als mens', gaat het verder.

'Ik heb de voorbije nachten een paar slapeloze nachten gehad. Het was een heel moeilijke keuze voor mij', zegt Tuerlinckx in een eigen video. 'Ik zal op het einde van het seizoen de club verlaten. Mijn nieuwe uitdaging is iets moois, maar dat maakt het niet minder pijnlijk om hier na dertien jaar te vertrekken. Het is tijd om het papier om te draaien en om de fakkel door te geven.'

