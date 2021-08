Na een uitstekende Volleyball Nations League en een zwaar verstoorde voorbereiding beginnen de Yellow Tigers vrijdag aan het EK.

In een poule met Servië (6e op de FIVB-wereldranglijst, titelverdediger, wereldkampioen en bronzenmedaillewinnaar op de Olympische Spelen), Rusland (FIVB 5), Frankrijk (FIVB 33), Bosnië (FIVB 35) en Azerbeidzjan (FIVB 42) strijden de Belgische volleybalvrouwen onder leiding van Gert Vande Broek deze en volgende week voor een plaats in de tweede ronde van het EK. De top 4 van elke poule - gespeeld in Servië (die van België), Bulgarije, Kroatië en Roemenië - gaat door. 'De tegenstand in de groep is stevig, maar top 8 blijft onze ambitie', gaf de bondscoach een eerste reactie na de loting.'

In een poule met Servië (6e op de FIVB-wereldranglijst, titelverdediger, wereldkampioen en bronzenmedaillewinnaar op de Olympische Spelen), Rusland (FIVB 5), Frankrijk (FIVB 33), Bosnië (FIVB 35) en Azerbeidzjan (FIVB 42) strijden de Belgische volleybalvrouwen onder leiding van Gert Vande Broek deze en volgende week voor een plaats in de tweede ronde van het EK. De top 4 van elke poule - gespeeld in Servië (die van België), Bulgarije, Kroatië en Roemenië - gaat door. 'De tegenstand in de groep is stevig, maar top 8 blijft onze ambitie', gaf de bondscoach een eerste reactie na de loting.' Ondertussen, drie maanden later, is er wel wat gebeurd met de Yellow Tigers (FIVB 11), zowel positief als negatief. Vanaf eind mei speelde het nationale volleybalteam de Volleyball Nations League (VNL). Met acht overwinningen op vijftien wedstrijden deed België het voortreffelijk in dat prestigieuze toernooi met enkel toplanden. 'Vermoedelijk zijn we nu zeker van een plaats op het WK in 2022', weet Vande Broek. 'Het is nog maar de derde keer in de geschiedenis dat België daarin slaagt. Die VNL was dus een belangrijk doel op zich, want je kon er meer dan het dubbele van de FIVB-punten, die WK-deelname bepalen, verdienen dan op een EK.' Tijdens de VNL zaten speelsters en staf vijf weken lang samen in een bubbel in Rimini. Geen evidentie, toch? Vande Broek: 'Ik geef toe dat we met een bang hartje vertrokken, maar omdat we een soort Belgian House oprichtten met voldoende mogelijkheden om het hoofd leeg te maken én omdat we niet alleen volleybaltechnisch maar ook mentaal een sterke groep hebben met een uitstekende dynamiek, verliep het perfect. We begonnen met drie nederlagen, het getuigt dan ook van een grote maturiteit dat de speelsters zo goed omgingen met de druk en de valse start binnen zo'n 'quarantaine' konden omkeren. Zes van onze overwinningen behaalden we met 3-2, wat aangeeft dat we enorm veel inzet en weerbaarheid getoond hebben. Mocht er zoals in de Tour een prijs voor de strijdlust bestaan, dan was die in de VNL honderd procent zeker naar ons gegaan.' Na die optimale VNL volgde echter 'de slechtste voorbereiding ooit op een EK', zegt Vande Broek, 'Het begon nochtans goed, we konden verder bouwen op de automatismen van mei/juni. We moesten enkel Kaja Grobelna ( een absolute sterkhoudster, nvdr), die als gevolg van een buikspierletsel niet kon deelnemen aan de VNL, integreren. Maar toen sloeg het noodlot toe, met drie covidgevallen in vijf dagen en een week later nog een vierde. Daardoor zagen we ons genoodzaakt alle groepstrainingen stil te leggen. Alle oefenstages, op de laatste na, moesten we cancelen. Extra probleem: een van de covidgevallen was Kaja, de speelster die we moesten inpassen. Bovendien was zij degene die er het zwaarst onder leed, in die mate dat we uiteindelijk beslisten haar niet mee te nemen naar het EK.' Een andere sleutelspeelster, Britt Herbots, miste de laatste twee oefenwedstrijden met (ook al) een (in haar geval weliswaar lichte) buikspierblessure, maar zij is normaal gezien klaar om de komende weken voluit te spelen. Ondanks de tegenslagen blijft de bondscoach ambitieus. 'Ik ga ervan uit dat we met dezelfde intensiteit en werkkracht zullen spelen als in de VNL en dan behoort de top 8 tot de mogelijkheden. Maar ik ben nu niet bezig met een eindklassering. Uiteraard spelen we élke wedstrijd om te winnen, maar het is mijn taak om de juiste focus te leggen. Het eerste doel is top 3 halen in de poule. Dan ligt heel het EK nog open.'