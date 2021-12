Gert Vande Broek heeft dinsdag in een reactie geschrokken gereageerd op de getuigenissen van speelsters Valérie Courtois, Hélène Rousseaux en Freya Aelbrecht maandagavond in de Canvas-documentaire 'Prijs van de Winnaar'. "Ik vind het natuurlijk ontzettend jammer wat ik gisteren gezien en gehoord heb", liet hij optekenen.

Vande Broek wordt beschuldigd van psychologisch grensoverschrijdend gedrag. Volley Vlaanderen maakte eerder op de avond bekend het volle vertrouwen in Vande Broek te behouden. Aanvoerster Ilka Van de Vyver gaf wel aan te stoppen als international. Zij deelde mee 'in deze cultuur niet meer te willen verder werken'.

'Ik ben geschrokken van wat ik gisteren in het programma gehoord heb. Als dat het gevoel is dat bij deze speelsters overheerst na al die jaren van intense samenwerking, dan vind ik dat echt spijtig want dat is nooit de bedoeling geweest', zei Vande Broek in een statement.

'Natuurlijk ben ik verschoten van het beeld dat van mij werd opgehangen als coach, maar zeker ook als mens. Na bijna 24 heftige uren, probeer ik me op dit moment op te trekken aan de vele spontane en ondersteunende reacties die ik - persoonlijk en publiek - krijg van onder andere de federatie, Britt Herbots, Virginie De Carne en vele anderen.'

Vande Broek wordt beschuldigd van psychologisch grensoverschrijdend gedrag. Volley Vlaanderen maakte eerder op de avond bekend het volle vertrouwen in Vande Broek te behouden. Aanvoerster Ilka Van de Vyver gaf wel aan te stoppen als international. Zij deelde mee 'in deze cultuur niet meer te willen verder werken'. 'Ik ben geschrokken van wat ik gisteren in het programma gehoord heb. Als dat het gevoel is dat bij deze speelsters overheerst na al die jaren van intense samenwerking, dan vind ik dat echt spijtig want dat is nooit de bedoeling geweest', zei Vande Broek in een statement. 'Natuurlijk ben ik verschoten van het beeld dat van mij werd opgehangen als coach, maar zeker ook als mens. Na bijna 24 heftige uren, probeer ik me op dit moment op te trekken aan de vele spontane en ondersteunende reacties die ik - persoonlijk en publiek - krijg van onder andere de federatie, Britt Herbots, Virginie De Carne en vele anderen.'