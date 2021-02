In een rechtstreeks duel wil Knack Roeselare zich naast Greenyard Maaseik plaatsen en voor de 14e keer de beker winnen.

Tienduizend of meer liefhebbers die naar Antwerpen afgezakt komen en voor oorverdovend lawaai zorgen: zo kennen we al enkele jaren dé hoogdag van het Belgische volleybal, de bekerfinales bij de mannen en vrouwen. Het zal zondagmiddag even wennen zijn wanneer de gladiatoren een lege Lotto Arena betreden. 'In dit bizarre seizoen zijn we het ondertussen gewend om zonder publiek te spelen, ' zegt Joel Banks, coach van Greenyard Maaseik, 'maar leuk is anders.'

Banks is vooral blij dat zijn club na twee jaar afwezigheid opnieuw de finale bereikte. De laatste bekerwinst van Maaseik dateert al van het seizoen 2011/12, negen jaar geleden dus. Als tegenstander Knack Roeselare wint, dan is dat voor de zesde keer op rij. Bovendien evenaart het dan met veertien bekers het record van de Limburgers. 'Dat is een extraatje dat voor ons puur sportief niet telt', geeft coach Steven Vanmedegael aan. 'Voor de club, die ook denkt aan de uitbouw van zijn palmares, speelt dat wel een rol.' Beide ploegen kenden een zeer verschillende aanloop naar de finale. Terwijl Maaseik zich sinds zijn laatste officiële match op 6 februari twee weken lang kon focussen op de (beker)strijd der titanen, speelde Roeselare vorige week in Modena drie wedstrijden in de Champions League - waarin het wel niets meer te winnen of te verliezen had, want het was al uitgeschakeld - en moest het zondag nog een inhaalwedstrijd afwerken tegen Lindemans Aalst. Wat de beste voorbereiding is? 'Het heeft alle twee voor- en nadelen', klinkt het unisono bij beide coaches. 'We moeten het nemen zoals het is, we hebben er zelf geen controle over.' Een andere oncontroleerbare factor is corona. Banks: 'Wij hadden een moeilijke periode van een drietal weken in oktober, net voor de competitiewedstrijd in Roeselare. Enkele spelers raakten toen besmet en we kampten ook met wat blessureleed. Sindsdien bleven we daar gelukkig van gespaard.' Bij Roeselare testte zowat het hele basisteam vorige maand positief, maar ook Vanmedegael kan - zonder nieuwe ontwikkelingen - rekenen op een nagenoeg compleet fitte kern. We krijgen alleszins een clásico tussen twee ploegen die elkaar dit seizoen in de competitie in evenwicht houden, uiteraard helemaal bovenaan het klassement. Van de twee onderlinge confrontaties wonnen ze er allebei eentje, elk in eigen zaal. 'Het is een cliché,' beseft Banks, 'maar op neutraal terrein zal de vorm van de dag het verschil maken. Daarbij gaat het niet zozeer om wie het beste volleybal brengt, maar om wie mentaal het sterkst staat. In een finale - one match, the winner takes it all - is dat een heel belangrijk aspect. Roeselare beschikt over spelers met veel ervaring in het spelen én winnen van bekerfinales. Voor ons komt het erop aan om voldoende zelfvertrouwen te hebben en er vol voor te gaan.' Naast het surplus aan ervaring oogt Roeselare ook in de breedte sterker. Met Hendrik Tuerlinckx, Stijn D'Hulst, Andreas Fragkos, Pieter Coolman en George Huhmann in quarantaine bewezen de West-Vlamingen tegen Menen en Achel met Sander Depovere, Michiel Ahyi, Stijn van Schie, Rune Fasteland en Mathijs Desmet nog voldoende kwaliteit in huis te hebben om dat gemis op te vangen. 'De multi-inzetbaarheid van mijn spelers is een van onze troeven', bevestigt Vanmedegael. 'Het is belangrijk dat we met de juiste dynamiek aan de wedstrijd beginnen en die ook kunnen aanhouden, want als Maaseik in de flow geraakt, dan is het als ploeg moeilijk te ontwrichten.' De bekerfinales - Roeselare-Maaseik en nadien Oudegem-Asterix Beveren bij de vrouwen - zijn zondag live te volgen op Sporza vanaf 13.45 uur.