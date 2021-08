De Belgische volleyvrouwen hebben maandag hun derde poulewedstrijd op het Europees kampioenschap gewonnen. De Yellow Tigers versloegen in Belgrado topland Rusland na een nagelbijter met 3-2 (29-31, 21-25, 25-13, 25-22 en 15-11). België kwam 0-2 achter in de sets, maar knokte zich naar winst.

Beide teams waren in de eerste set bijzonder aan elkaar gewaagd. De Tigers lieten in totaal vier setballen liggen, waarna Rusland aan het langste eind trok (29-31). België moest bekomen. Ook de tweede set ging naar Rusland (21-25), al klampten de Belgen wel aan. In set drie (25-13) rechtten Britt Herbots en co dan eindelijk de rug. Die lijn trokken ze in de vierde set door (25-22). In de vijfde set waren de Tigers oppermachtig. Met 15-11 stelden ze de eindwinst veilig.

De Tigers wonnen hun eerste poulewedstrijd op het EK tegen rechtstreekse concurrent Azerbeidzjan met 3-0 (25-13, 26-24 en 25-13). Vervolgens verloren ze tegen titelverdediger Servië, dat brons won op de Olympische Spelen in Tokio, met 3-0 (25-21, 25-21 en 25-21). Dinsdag volgt voor de volleyvrouwen nog het duel met Bosnië-Herzegovina, donderdag valt het doek over de poulefase met de wedstrijd tegen Frankrijk. De beste vier van elke poule gaan door naar de volgende ronde.

Deze editie van het EK vindt plaats in vier verschillende steden en er nemen 24 landen deel. De andere drie poules bevinden zich in Plovdiv in Bulgarije, Zadar in Kroatië en Cluj-Napoca in Roemenië.

De Tigers eindigden afgelopen voorjaar verdienstelijk als negende in de Nations League met acht overwinningen (waarvan zes keer 3-2) en zeven nederlagen. Bondscoach Gert Vande Broek moet het op het EK wel stellen zonder Kaja Grobelna, die nog niet hersteld is van een zware coronavirusinfectie. (Belga)

