Waasland-Beveren heeft de samenwerking met zijn Zwitserse hoofdtrainer Marc Schneider en diens assistent Pascal Cerrone stopgezet, zo bevestigt de club uit 1B maandagavond.

Sportief directeur Jordi Condom neemt de taak van hoofdcoach tot het einde van het seizoen over. Schneider was sinds de zomer van 2021, na de degradatie van Waasland-Beveren, aan de slag op de Freethiel. Begin dit jaar vervoegde Jordi Condom het team als sportief directeur. De Spanjaard was kort daarvoor ontslagen bij Seraing. Waasland-Beveren verloor vrijdagavond met 2-1 van leider Westerlo en staat met 33 punten uit 22 matchen op de derde plaats.

