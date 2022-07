Bart Swings heeft zondag in de puntenkoers over 10.000 meter op de weg op de Wereldspelen in het Amerikaanse Birmingham de gouden medaille behaald. De Leuvenaar gunde zijn concurrentie geen kans en veroverde het maximum van 27 punten.

De Colombiaan Daniel Zapata Martinez volgde als tweede op ruime afstand met acht punten, voor de Mexicaan Mike Alejandro Paez Cuellar, die net als de Spanjaard Francisco Jose Peula Cabello en de Italiaan Giuseppe Bramante twee punten telde. Naast de piste in de industriewijk, waar de eerste twee dagen werd gereden, is in Birmingham een lastig stratenparcours van 666 meter uitgezet. Start en finish is op de hoek van de 19th Street en First Avenue in het zuiden van de stad. De bochten naar links en rechts vergen veel van het atletisch vermogen van de skaters. Wie een bocht mist, komt al snel op het gras terecht, als het niet tot een valpartij komt. Dat leek een kolfje naar de hand van Swings.

Dat was ook zo. Na twee, drie kilometer was er geen twijfel mogelijk wie na die uiterst moeilijke koers als winnaar uit de race zou komen. Resoluut had Swings de kop genomen. Dringen in gevaarlijke bochten kan een skater fataal worden, had de ervaren skeeleraar overwogen. Als geen ander bleek Swings in staat door de bochten te dansen. Wel eerst even remmen en af en toe een sprongetje om een trottoirhoek of gaten in het wegdek te ontwijken. Halverwege bleek dat de tegenstanders geen antwoord hadden op die strategie.

De 31-jarige Swings is een van de boegbeelden van Team Belgium in Birmingham, waar hij vier medailles behaalde in evenveel wedstrijden. Vrijdag skeelerde de Leuvenaar al meteen naar het goud op de 10.000 meter puntenafvalling op de piste. Zaterdag veroverde hij brons op de 1.000 meter sprint. Eerder zondag voegde hij nog goud op de afvallingskoers over 10.000 meter op de piste aan zijn palmares toe. Swings komt normaal in Birmingham ook nog in actie in de afvallingskoers over 15.000 meter op de weg. Het zijn de derde Wereldspelen voor Swings, die eerder al in actie kwam in Cali en Wroclaw, waar hij samengeteld goed was voor vier gouden medailles, twee zilveren medailles en een bronzen medaille.

Met zijn elfde medaille, een zevende gouden, bevestigde Swings zijn positie als meest succesvolle deelnemer aan de Spelen. Op de ranglijst wordt hij bij de mannen gevolgd door de Amerikaan Chad Hedrick, die net als Swings veel won als skeeleraar en zich vervolgens met succes op het ijs waagde. Hedrick ging Swings voor als gouden olympisch gouden medaillewinnaar in het schaatsen (5.000 meter in 2006). 's Werelds beste skater benadrukt dat de Wereldspelen hem evenveel waard zijn als de Olympische Spelen, omdat ze maar eens in de vier jaar worden gehouden.

Als gevolg van de coronapandemie moesten beide evenementen een jaar worden verschoven. De stellingname heeft Swings nog populairder gemaakt bij de organisatoren van de Spelen voor niet-olympische sporten. Eens per jaar hebben de skeeleraars hun wereldkampioenschappen, die dit jaar in Buenos Aires als World Roller Festival te boek staat. Swings zal daar niet bij zijn, omdat hij dan al weer op de schaatsen staat. Wel heeft hij toegezegd in september zijn ploeggenoot Jason Suttels een handje te helpen bij de Europese titelstrijd, die in Italië wordt gehouden.

Het inline skaten in Birmingham wordt goed bezocht. Onder rmee door wat Belgische kijkers, onder wie de ouders van Bart Swings De Amerikanen spelen in de internationale skeelerwereld, die wordt beheerst door de Colombianen, niet meer dan een bijrol. Al te veel kennis over de sport is er niet. De olympische schaatskampioene op de 500 meter, Erin Jackson, kon zich betrekkelijk anoniem tussen de toeschouwers bewegen. Zij werd op de tribune maar zelden herkend

