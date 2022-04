Vlaams minister van Sport Ben Weyts stuurt de Vlaamse Inspectie Financiën naar Cycling Vlaanderen. De minister wil zo nagaan of de organisatie subsidiegeld juist heeft aangewend. 'Er moet opheldering komen over alle financiële stromen vroeger en nu", zegt Weyts vrijdag in een persbericht. "Er bestaat namelijk twijfel over de correcte besteding van belastinggeld." Voor Weyts is het ook in het belang van de Vlaamse wielerfederatie dat "elke twijfel wordt weggenomen".

Al enige tijd is er beroering rond Cycling Vlaanderen. Zo kwamen er vragen over bepaalde geldstromen en over de relatie tussen de Vlaamse federatie en Belgian Cycling. De CEO en verschillende bestuursleden van Cycling Vlaanderen stapten recent op. Vorig jaar al vroeg Weyts de organisatie een audit uit te voeren, en die belandde eerder deze week op het bureau van Weyts. 'Er blijven echter nog onbeantwoorde vragen', zegt de N-VA'er. 'Zo heeft de audit zich niet over alle financiële stromen gebogen.'

De Inspectie Financiën moet nu onderzoeken of het subsidiegeld altijd juist werd aangewend. 'Er moet transparantie komen over alle financiële stromen vroeger en nu', klinkt het in een persbericht. "De Inspectie Financiën zal in alle onafhankelijkheid nagaan of alles volgens de regels én marktconform is verlopen."

