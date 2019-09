Op een parcours voor klassieke renners is de kans reëel dat een Belg zondag de wereldtitel verovert. Maar er zijn nog redenen/voortekenen waarom er in Harrogate een landgenoot de regenboogtrui zal mogen aantrekken.

1) Omdat het al zeven jaar geleden is dat een Belg, Philippe Gilbert, nog eens wereldkampioen werd, in 2012 in Valkenburg. En die veroverde de wereldtitel... zeven jaar na Tom Boonen in Madrid 2005. Slechts één keer moest wielerminnend België langer wachten op een regenboogtrui: negen jaar tussen 1996 (Johan Museeuw in Lugano) en 2005 (Boonen).

...