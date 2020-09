Tijdens de Tour de France sprokkelen we elke dag tien opvallende anekdotes, feiten en statistieken bijeen over de eerstvolgende etappe. Vandaag die tussen Châtelaillon-Plage en Poitiers, de laatste echte kans voor de sprinters.

1

Châtelaillon-Plage, bekend om zijn breed zandstrand, boulevard en oude villa's, is voor het eerst gaststad in de Tour. De start ligt aan de Hippodrome du Haut-Rillon van het kustplaatsje dat ook een knooppunt is van de Vélodyssée, een 1200 kilometer lange fietsroute die Bretagne met de Baskische kust verbindt, de langste in zijn soort in Europa.

2

Het is ook de laatste keer in deze Tour dat de renners de zee zullen zien, aangezien ze vanaf nu oostwaarts rijden. Vandaag richting het noordoosten, tot in Poitiers, de finishplaats van deze elfde rit, die goed is voor 218 kilometer.

Poitiers is ook het meest noordelijke punt op het Tourparcours voor het peloton (zuid)oostwaarts door het Centraal-Massief en de Alpen trekt en dan op de laatste vrijdag een vlakke rit in de France-Comté afwerkt.

3

Dit is wellicht de meest pure sprintersrit in deze Tour. 'Une respiration pour les coureurs', noemde parcoursbouwer Thierry Gouvenou het al bij de parcoursvoorstelling. Een etappe met veel stukken rechtdoor, en ook weinig waaiergevaar aangezien Gouvenou geen open vlaktes heeft opgezocht. In het begin van de etappe trekken de renners ook door het Parc Naturel Régional du Marais Poitevin, waar zebeschut zullen zijn tegen de wind.

4

De aankomst in Poitiers, bekend om zijn historische veldslagen in 732 en 1356, ligt op de brede Avenue John Fitzgerald Kennedy. Aan het eind van een biljartvlakke laatste rechte lijn van 1,6 kilometer - op maat van de sprinters dus. Tussen kilometer 3 en 2 voor de eindstreep knikt de weg wel zo'n 3 procent omhoog. Positionering wordt daar bijzonder belangrijk, ook met twee scherpe 90-gradenbochten.

5

Voor Stéphane Boury, verantwoordelijke bij ASO van de sites arrivées, wordt dit een heel speciale dag. Hij stippelde de laatste kilometers uit in zijn eigen stad. Wonend in de nabijgelegen wijk Buxerollois fietst hij zelfs elke zaterdag op de Avenue John Kennedy op weg naar de bakker. Boury was ook lang lid van de plaatselijke fietsclub Cycle Poitevin.

6

Poitiers was al drie keer de aankomstplaats in de Tour: in 1955 won Jean Forestier er één van zijn vier Touretappes, na een zege eerder op het jaar in Parijs-Roubaix.

De Fransman leeft nog altijd en is op zijn 90e de oudste nog levende winnaar van Parijs-Roubaix. En na de dood van Roger De Cock dit jaar ook van de Ronde van Vlaanderen, die Forestier in 1956 won.

7

In 1971 was Jean-Pierre Danguillaume de snelste in de sprint op de atletiekpiste van het stadion Paul Rébeilleau in Poitiers. En in 1978 behaalde de 22-jarige debutant Sean Kelly in Poitiers zijn eerste etappezege in de Tour, door nipt medevluchter Gerrie Knetemann te kloppen in de sprint.

Opmerkelijk: Sean Kelly zou daar later nog 'slechts' vier ritoverwinningen aan toevoegen, terwijl hij wel vier keer de groene trui mee naar Ierland nam. Mede dankzij 22 tweede plaatsen in Touretappes, een record dat Kelly deelt met Erik Zabel en Peter Sagan, die ook niet toevallig zes- en zevenmaal het puntenklassement wonnen.

8

Gisteren behaalde Kelly's landgenoot Sam Bennett zijn eerste ritzege in de Tour, eindelijk prijs in zijn derde Ronde van Frankrijk, met dank ook aan een uitstekende lead-out van Deceuninck-Quick-Stepploegmaat Michael Morkov.

Vier jaar geleden, in de Tour van 2016, crashten ze nog samen in de eerste rit naar Utah Beach. Morkov, toen rijdend voor Katusha, werd als schroot opgeraapt, zette nog door tot de eerste bergetappe, maar moest dan opgeven. Bennett (toen actief voor Bora-Argon 18) kon de Tour wel nog uitrijden, als rode lantaarn, op ruim vijf uur van eindwinnaar Chris Froome.

Vier jaar later vormen ze een geolied en winnend duo. Het kan verkeren.

© BELGA

9

Opvallend: Peter Sagan eindigde gisteren als derde, zijn eerste podiumstek in deze Tour, na tien ritten. Sinds hij in 2012 debuteerde in de Ronde van Frankrijk, moest hij nooit zo lang wachten op een eerste topdrieplaats. Zo is ook zijn fenomenale podiumpercentage in de Tour (45 keer top drie in 136 ritten in lijn, 33%) wel gezakt naar 31,5% (46 op 146).

Op een overwinning, in gelijk welke koers, moet Sagan ook al heel lang wachten: zijn laatste dateert al van 10 juli 2019, de vijfde Tourrit in Colmar. Nooit stond de zegeteller van de Slovaak zo lang stil bij de profs.

10

Na de laatste aankomst in Poitiers in 1978 zag het departement van de Vienne de Tourkaravaan vooral nog langskomen voor een finish in het nabijgelegen attractiepark van Futuroscope: liefst tien keer tussen 1986 en 2000, met David Millar als laatste, verrassende winnaar (in de openingstijdrit van de Tour).

© AFP

Daarna bleef de Tour weg uit Futuroscope. Niet toevallig nadat Le Groupe Amaury, dat met Amaury Sport Organisation (ASO) de Tour organiseert, tussen april 2000 en eind 2002 eigenaar was geweest van het themapark.

Geen succes: de bezoekersaantallen bleven dalen, de schulden en de ontslagen stapelden zich op. Tot Amaury er uiteindelijk zelf de stekker uittrok, met een miljoenenverlies tot gevolg. En dus ook geen Tourbezoeken meer.

