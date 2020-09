Tijdens de Tour sprokkelen we elke dag tien opvallende anekdotes, feiten en statistieken bijeen over de eerstvolgende etappe. Vandaag die tussen Grenoble en de top van de Col de la Loze, een steile toboganklim die voor spektakel zal zorgen.

Tijdens de rit naar Loudenvielle zat de Franse premier Jean Castex in de wagen van Tourbaas Christian Prudhomme. Toen die daarna positief testte op het coronavirus, moest ook Castex in quarantaine, al testte hij wel twee keer negatief. Dat en de oplaaiende coronacijfers in Frankrijk weerhouden president Emmanuel Macron er echter niet van om vandaag ook naast Prudhomme plaats te nemen.

Volgens het Elysée "om het belang te benadrukken dat Frankrijk met het coronavirus moet leren leven en intussen 'mythische evenementen' (zoals de Tour) moet blijven organiseren, weliswaar door alle coronamaatregelen strikt te volgen."

Het is Macrons derde bezoek aan de Tour sinds hij in 2017 zijn ambt betrad. Een jaarlijkse traditie voor de Franse president die Charles de Gaulle al in 1960 invoerde.

Startplaats Grenoble is de thuisstad van Nans Peters, die eerder in deze Tour al won in Loudenvielle. Ondanks zijn rijke historie in de Ronde van Frankrijk (50 jaar geleden won Eddy Merckx er een rit) is het al geleden van 2014 dat 'la capitale des Alpes' de karavaan mocht ontvangen. Toen ook met een départ, van een etappe richting Risoul, gewonnen door Rafal Majka.

Voor de laatste aankomst in Grenoble moet je al terugkeren tot 2011, toen Tony Martin er een tijdrit won. Cadel Evans verzekerde er zich ook definitief van de gele trui.

In het Critérium du Dauphiné was Grenoble de laatste jaren wel vaker een pleisterplaats, met de start van ritten in 2018, 2014 en in 2012 als Grand Départ.

Volgens de Cycling Cols Index, die de lastigheidsgraad van een bergrit bepaalt, is dit de zwaarste rit van deze Tour. Maar nog klein bier in vergelijking met de drie bergritten in de laatste week van de komende Giro.

Het had wel zwaarder gekund, want oorspronkelijk was het de bedoeling dat ook de Grand Cucheron beklommen zou worden. Maar parcoursbouwer Thierry Gouvenou vond uiteindelijk dat deze etappe, met twee lange en steile cols, al zwaar genoeg zou zijn, zeker in de derde week.

De eerste, de Col de la Madeleine, werd sinds 1969 al 26 maal opgenomen in het Tourparcours. Deze keer nemen de renners echter niet de gangbare route vanuit La Léchère of La Chambre.

Even na La Chambre slaan ze in Notre-Dame-du-Cruet nu linksaf, voor een kortere, maar iets steilere klim van 17,1 kilometer aan 8,4 procent, op een smallere weg ook. Alleen de laatste vier kilometer tot de top, vanuit het dorpje Les Perelles, zijn dezelfde als in de 'normale' klim vanuit La Chambre.

De route is een idee van niemand minder dan Bernard Hinault. In 2010 werd in het skidorpje Saint François Longchamp, dat op die 'nieuwe' klim ligt, immers Le Forum des Eaux Bernard Hinault geopend, een revalidatie/sport/thermencentrum waarvan hij deels aandeelhouder werd.

De tweede, nog zwaardere hindernis van deze rit, de Col de la Loze, is nieuw in de Tour. Althans het bovenste gedeelte, want het stuk van Brides-les-Bains tot de miniluchthaven van Méribel, vier kilometer boven het skistation, was in 1973 het decor van een Alpenrit (de tweede op die dag zelfs).

In afwezigheid van Eddy Merckx soleerde de Franse kampioen Bernard Thévenet er in een kletterend onweer naar de zege, profiterend van de rivaliteit tussen geletruidrager Luis Ocaña en José Manuel Fuente.

De klim naar Méribel, weliswaar iets lager, tot 1454 meter, kregen de renners ook in het Critérium du Dauphiné van 2016 voorgeschoteld. Een hoogdag voor de Fransen, want Thibaut Pinot won er voor Romain Bardet. Een herhaling van die dubbel zal president Macron vandaag echter niet kunnen vieren.

Over het zeven kilometer lange bovenste gedeelte van de Col de la Loze wordt al maanden gesproken. Het is een oude dienstweg voor de onderhoud van skiliften die in de lente van 2019 met een nieuwe laag asfalt werd bedekt, als eerste deel van het Via 3 Vallées-project. Dat moet de drie grote, mondaine skigebieden van Courchevel, Méribel en Belleville (met Val Thorens en Les Menuires) met elkaar verbinden.

De Col de la Loze (afkomstig van het Frans Provençaalse dialect lauze, wat (lei)steen betekent) is de verbinding tussen Courchevel en Méribel. Er wordt zelfs nog een weg aangelegd, de Col du Cherferie, van Méribel naar Belleville. Deze cols moeten het skigebied van Les 3 Vallées ook in de zomer op de kaart zetten, als attractie voor wielertoeristen, want de smalle wegen dienen alleen voor fietsers en wandelaars.

De beklimmingen werden dus niet speciaal aangelegd voor de Tour, zoals dat in de Vuelta weleens het geval is. Toch zou een passage van La Grande Boucle een mooie surplus zijn, dacht Thierry Monin, de burgemeester van Méribel. Hij probeerde al vele jaren de Tour te lokken, maar stootte telkens op hetzelfde antwoord van ASO: de klim naar Méribel (zonder het bovenste gedeelte) was te weinig lastig, te weinig speciaal.

Tot Tourbaas Christian Prudhomme info kreeg over de nieuwe klim en hij vorig jaar tijdens de Tour, naar aanleiding van de rit met aankomst in het nabijgelegen Val Thorens, met burgemeester Monin ging dineren.

Een deal werd echter pas gesloten toen Prudhomme een goeie maand later een telefoon kreeg van weer Bernard Hinault. Die had de rit van de Ronde van de Toekomst bijgewoond, over de nieuwe 21,5 kilometer lange Col de la Loze. De Australiër Alexander Evans, nu prof bij Circus-Wanty Gobert, was toen de beste klimmer in een tijd van 1 uur, 2 minuten en 45 seconden.

Ondanks de ultrakorte rit was het spektakel van beneden tot boven. En dus maande Hinault Prudhomme aan om de klim zo vlug mogelijk te gaan bekijken. De Tourbaas volgde zijn raad op en was verbluft, nog spectaculairder dan wat hij in gedachten had. Mede door het fabelachtige 360 gradendecor met zicht op alle toppen van het Vanoise Massief, met onder meer de Mont Blanc blinkend in de achtergrond. "Een cadeau die we nooit hadden durven te vragen aan de kerstman en die plots onder een dennenboom in Méribel lag", lachte Prudhomme.

De Tourbaas noemde de klim "het prototype van een col van de 21e eeuw. Un grand rendez-vous in de Tour van de komende decennia." Hij en parcoursbouwer Thierry Gouvenou zijn dan ook al jaren op zoek naar nieuwe, emblematische cols, naast de Galibiers en Tourmalets van deze wereld. In 2018 werd zo het Plateau des Glières geïntroduceerd, in 2019 de onuitgegeven klim van Prat d'Albis.

En nu dus de Col de la Loze.

Een toboganbeklimming, zoals Christian Prudhomme het ook omschreef. Want zeer atypisch voor de Alpen. Een onregelmatige, Spaanse col, weggeplukt uit de Vuelta: stukken vals plat afgewisseld met zeer steile stroken tot ruim 10 procent en een piek van 20 procent. Bovendien met scherpe haarspeldbochten in de eerste vier kilometer, waarna nog één lang recht stuk van goed twee kilometer tot de finish volgt.

De Col de la Loze, waar afgelopen zondag al een eerste Gran Fondo voor amateurwielrenners werd georganiseerd, de Col de la Loze by Brides-les-Bains,is met zijn 2304 meter nu de 14e hoogst geasfalteerde weg in Frankrijk.

Het is ook de enige col +2000-metercol in deze Tour. De top van de Col de la Madeleine ligt, in tegenstelling tot wat het roadbook van de Tour aangeeft, immers niet op 2000, maar op 1993 meter hoogte.

De Col de la Loze is ook de enige klim waar in het bergklassement dubbele punten te verdienen zijn: 40 stuks (tweemaal het aantal van een 'gewone' col van buiten categorie). Als Tadej Pogacar of Primoz Roglic er vandaag als eerste boven komen, nemen zij zo zelfs de bergtrui over van Benoît Cosnefroy.

Ook de Souvenir Henri Desgrange ligt er te wachten, voor de eerste renner op de top. Al vele jaren 'slechts' 5000 euro waard. Van indexeren kennen ze bij ASO immers niets.

Voor miljardair Jim Ratcliffe, de eigenaar van Team INEOS en voetbalclub OGC Nice, is dat niet meer dan zakgeld. Zo bleek onlangs toen hij voor het gemeentebestuur van het nabijgelegen Courchevel, waar hij al jaren een chalet heeft, een cheque van liefst 19 miljoen euro uitschreef.

De kostprijs van een hypermodern sportcomplex van 4500 vierkante meter waar onder meer de lokale skiclub gehuisvest zal worden. Dochterlief is immers lid van de club... Opleveringstermijn van het gebouw: oktober 2021. Egan Bernal en co kennen al hun nieuwe uitvalsbasis als ze in de toekomst Alpenetappes willen verkennen.

