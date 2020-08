Tijdens de Tour de France sprokkelen we elke dag tien opvallende anekdotes, feiten en statistieken bijeen over de eerstvolgende Tourrit. Vandaag die tussen Nice en Sisteron, een valse 'vlakke' etappe.

1

Na twee ritten met start en aankomst in Nice begint de derde etappe opnieuw in La Belle. Ongezien in moderne Tourtijden, je moet al teruggaan naar 1981 voor een soortgelijke serie in één stad. Toen lag de startlijn van de eerste vier etappes (proloog/rit 1a en 1b/rit 2) en de eindstreep van de proloog en rit 1a in... Nice.

2

Nice heeft een rijk verleden in de Tour, weliswaar als vooral vaste aankomst- en vertrekplaats in de pioniersjaren. Daar moest de Ronde van Frankrijk ook zijn eerste dode betreuren: Adolphe Hélière overleed er tijdens de rustdag van editie in 1910. Na de rit die in Nice was aangekomen, overnachtte Hélière op het strand. Toen hij ontwaakte, besloot de negentienjarige renner uit Rennes in zee te gaan zwemmen, maar hij overleed door hydrocutie (een thermische schok wanneer het lichaam te vlug afkoelt).

3

De start van deze etappe vindt plaats aan de Allianz Rivièra, het voetbalstadion van OGC Nice, de Franse eersteklasser die eigendom is van Jim Ratcliffe, eveneens eigenaar van Team INEOS.

Toen de spelers van OGCN afgelopen zaterdag opwarmden voor de match in en tegen Straatsburg droegen ze T-shirts met de voornamen van Egan Bernal en co als opschrift. Het bracht geluk, want Les Aiglons wonnen met 0-2.

4

Deze op een na langste etappe van de Tour loopt door de Alpes-Maritimes en de Alpes-de-Haute-Provence. De renners volgen vanaf kilometer 44 tot de finish de bekende Route Napoleon. Die is vernoemd naar de Keizer die in 1815, na zijn verbanning naar het eiland Elba, terugkeerde naar Frankrijk en via de bergen langs Gap naar Grenoble reisde.

Zo kon hij het verzet van koningsgezinde dorpen in de Rhônevallei ontlopen. Tijdens zijn reis groeide zijn groep sympathisanten alsmaar aan, zodat Napoleon als een volksheld in Parijs aankwam. In 1932 werd een toeristische route van aan de Middellandse Zee (Antibes) geopend en gemarkeerd door wegwijzers versierd met adelaars. Napoleons tocht staat dan ook bekend als Le vol de l'Aigle.

5

Napoléon heeft ook een andere link met de Tour, want Henri Desgrange, de stichter van de Ronde van Frankrijk, was een groot bewonderaar van de Kleine Korporaal. Hij liet zijn hele leven en werk door hem beïnvloeden.

6

Deze rit staat in het Tourboek onder de categorie 2, een etappe 'zonder noemenswaardige moeilijkheden'. Maar het tegendeel is waar: de eerste 80 kilometer lopen langzaam bergop, tot een hoogte van maximaal 1169 meter, na een start op zeeniveau.

Daarna blijft het peloton op een plateau rijden (goed voor bijna 3000 hoogtemeters in de eerste 117 kilometer), voor op 70 kilometer van de finish de lichte afdaling naar Sisteron wordt ingezet (op 488 meter hoogte).

7

Er was lang sprake dat de etappe van deze rit, op 30 augustus, zou plaatsvinden op het autocircuit Paul Ricard in het nabijgelegen Castellet, maar daar werd uiteindelijk van afgezien omdat volgens de 'normale' planning de dag ervoor de formule 1-race van Frankrijk er georganiseerd zou worden. Uiteindelijk werd de F1-race door de coronacrisis definitief afgelast, en de Tour uitgesteld.

8

De rit arriveert in Sisteron, op de Avenue Jean Jaurès, na een rechte lijn van 900 meter, al zijn er ook in de laatste vijf kilometer geen noemenswaardige bochten gelegd. De aankomstlijn is zo goed als vlak.

Opvallend, want parcoursbouwer Thierry Gouvenou had de eindstreep ook kunnen leggen aan de middeleeuwse citadel van Sisteron.

Sisteron is daarnaast ook bekend om zijn Rocher de la Baume, een grote verticale rots gelegen in een smalle kloof tussen twee lange bergruggen. Daarom wordt Sisteron ook wel de 'Poort naar de Provence' genoemd.

9

Omdat de rit van vandaag eindigt in Sisteron en morgen er ook begint, heeft burgemeester Daniel Spagnou van de bevoegde onderwijsinstanties toestemming gekregen om de start van het schooljaar, op 1 september, met een dag uit te stellen. De Tourkaravaan blokkeert immers toch het hele (kleine) centrum. De kinderen zullen er niet rouwig om zijn.

© AFP

10

Sisteron, een gemeente van goed 7000 inwoners, ontvangt pas voor de tweede keer de Tour. Tien jaar geleden begon er een etappe richting Bourg-les-Valence, gewonnen door Mark Cavendish.

In het Criterium du Dauphiné was Sisteron het jongste decennium wel een aantal keer de startplaats van een etappe (2015, 2013) en éénmaal een aankomstplaats (2014, ritwinst voor Nacer Bouhanni). Parijs-Nice eindigde er tweemaal: in 2012 (ritzege voor Luis Léon Sanchez) en in 2018 (ritwinst voor Jérome Cousin, die een jagend peloton achter zich liet).

Dat komt wel vaker voor: ASO laat gemeenten en steden in de Dauphiné en in Parijs-Nice zich eerst 'opwarmen', voor ze in de jaren erna de veel grotere Tour ontvangen.

Na twee ritten met start en aankomst in Nice begint de derde etappe opnieuw in La Belle. Ongezien in moderne Tourtijden, je moet al teruggaan naar 1981 voor een soortgelijke serie in één stad. Toen lag de startlijn van de eerste vier etappes (proloog/rit 1a en 1b/rit 2) en de eindstreep van de proloog en rit 1a in... Nice.Nice heeft een rijk verleden in de Tour, weliswaar als vooral vaste aankomst- en vertrekplaats in de pioniersjaren. Daar moest de Ronde van Frankrijk ook zijn eerste dode betreuren: Adolphe Hélière overleed er tijdens de rustdag van editie in 1910. Na de rit die in Nice was aangekomen, overnachtte Hélière op het strand. Toen hij ontwaakte, besloot de negentienjarige renner uit Rennes in zee te gaan zwemmen, maar hij overleed door hydrocutie (een thermische schok wanneer het lichaam te vlug afkoelt).De start van deze etappe vindt plaats aan de Allianz Rivièra, het voetbalstadion van OGC Nice, de Franse eersteklasser die eigendom is van Jim Ratcliffe, eveneens eigenaar van Team INEOS. Toen de spelers van OGCN afgelopen zaterdag opwarmden voor de match in en tegen Straatsburg droegen ze T-shirts met de voornamen van Egan Bernal en co als opschrift. Het bracht geluk, want Les Aiglons wonnen met 0-2.Deze op een na langste etappe van de Tour loopt door de Alpes-Maritimes en de Alpes-de-Haute-Provence. De renners volgen vanaf kilometer 44 tot de finish de bekende Route Napoleon. Die is vernoemd naar de Keizer die in 1815, na zijn verbanning naar het eiland Elba, terugkeerde naar Frankrijk en via de bergen langs Gap naar Grenoble reisde. Zo kon hij het verzet van koningsgezinde dorpen in de Rhônevallei ontlopen. Tijdens zijn reis groeide zijn groep sympathisanten alsmaar aan, zodat Napoleon als een volksheld in Parijs aankwam. In 1932 werd een toeristische route van aan de Middellandse Zee (Antibes) geopend en gemarkeerd door wegwijzers versierd met adelaars. Napoleons tocht staat dan ook bekend als Le vol de l'Aigle. Napoléon heeft ook een andere link met de Tour, want Henri Desgrange, de stichter van de Ronde van Frankrijk, was een groot bewonderaar van de Kleine Korporaal. Hij liet zijn hele leven en werk door hem beïnvloeden.Deze rit staat in het Tourboek onder de categorie 2, een etappe 'zonder noemenswaardige moeilijkheden'. Maar het tegendeel is waar: de eerste 80 kilometer lopen langzaam bergop, tot een hoogte van maximaal 1169 meter, na een start op zeeniveau. Daarna blijft het peloton op een plateau rijden (goed voor bijna 3000 hoogtemeters in de eerste 117 kilometer), voor op 70 kilometer van de finish de lichte afdaling naar Sisteron wordt ingezet (op 488 meter hoogte).Er was lang sprake dat de etappe van deze rit, op 30 augustus, zou plaatsvinden op het autocircuit Paul Ricard in het nabijgelegen Castellet, maar daar werd uiteindelijk van afgezien omdat volgens de 'normale' planning de dag ervoor de formule 1-race van Frankrijk er georganiseerd zou worden. Uiteindelijk werd de F1-race door de coronacrisis definitief afgelast, en de Tour uitgesteld.De rit arriveert in Sisteron, op de Avenue Jean Jaurès, na een rechte lijn van 900 meter, al zijn er ook in de laatste vijf kilometer geen noemenswaardige bochten gelegd. De aankomstlijn is zo goed als vlak. Opvallend, want parcoursbouwer Thierry Gouvenou had de eindstreep ook kunnen leggen aan de middeleeuwse citadel van Sisteron.Sisteron is daarnaast ook bekend om zijn Rocher de la Baume, een grote verticale rots gelegen in een smalle kloof tussen twee lange bergruggen. Daarom wordt Sisteron ook wel de 'Poort naar de Provence' genoemd.Omdat de rit van vandaag eindigt in Sisteron en morgen er ook begint, heeft burgemeester Daniel Spagnou van de bevoegde onderwijsinstanties toestemming gekregen om de start van het schooljaar, op 1 september, met een dag uit te stellen. De Tourkaravaan blokkeert immers toch het hele (kleine) centrum. De kinderen zullen er niet rouwig om zijn.Sisteron, een gemeente van goed 7000 inwoners, ontvangt pas voor de tweede keer de Tour. Tien jaar geleden begon er een etappe richting Bourg-les-Valence, gewonnen door Mark Cavendish.In het Criterium du Dauphiné was Sisteron het jongste decennium wel een aantal keer de startplaats van een etappe (2015, 2013) en éénmaal een aankomstplaats (2014, ritwinst voor Nacer Bouhanni). Parijs-Nice eindigde er tweemaal: in 2012 (ritzege voor Luis Léon Sanchez) en in 2018 (ritwinst voor Jérome Cousin, die een jagend peloton achter zich liet).Dat komt wel vaker voor: ASO laat gemeenten en steden in de Dauphiné en in Parijs-Nice zich eerst 'opwarmen', voor ze in de jaren erna de veel grotere Tour ontvangen.