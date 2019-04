103e editie Ronde van Vlaanderen op gang geschoten

In de schaduw van het Steen in Antwerpen werd om 10u30 het startsein gegeven voor de 103e Ronde van Vlaanderen (WorldTour). De 175 gestarte renners krijgen op het 270,1 kilometer lange traject naar de Minderbroedersstraat in Oudenaarde 17 hellingen onder de wielen geschoven, bovenop een pak pittige kasseistroken. Er zijn voor deze editie meer dan een handvol favorieten voor de zege.

Vorig jaar zegevierde Niki Trepstra. De Nederlander rondde een knappe solo af die hij opzette tijdens de laatste beklimming van de Oude Kwaremont op 16 kilometer van de finish. Terpstra is opnieuw één van de favorieten voor de zege. Maar zo zijn er wel een pak meer. Zijn landgenoot Mathieu van der Poel imponeerde woensdag nog door Dwars door Vlaanderen te winnen. Een andere 'veldrijder', Wout van Aert, krijgt ook het predicaat favoriet opgespeld, net als de winnaar van 2016, de Slowaak Peter Sagan.

Winnaar van de editie in 2017, Philippe Gilbert, werd ziek in aanloop naar Vlaanderens Mooiste en is zo een wisselkopman binnen Deceuninck-Quick Step, dat met de Tsjech Zdenek Stybar en de Luxemburger Bob Jungels nog speerpunten heeft. Oud-Belgisch kampioen Oliver Naesen sukkelt met een opkomende bronchitis en is niet topfit. Olympisch kampioen Greg Van Avermaet wil zondag het gat in zijn rijk gevuld palmares, een overwinning in de Ronde van Vlaanderen, opvullen. En dan zijn er nog Alexander Kristoff, winnaar in 2015, en de Lotto Soudaltandem Tiesj Benoot-Tim Wellens. Of kan er met Alejandro Valverde, net als in 2016, nog eens een wereldkampioen zegevieren in de Ronde? Omstreeks 17u11 kennen we in Oudenaarde het antwoord.