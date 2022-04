Omstreeks 10 uur is op het Steenplein in Antwerpen de 106e editie van de Ronde van Vlaanderen officieus op gang geschoten met de historische woorden 'Heeren vertrekt'. Einddoel is de Minderbroedersstraat van Oudenaarde. Daar wacht omstreeks 16u45 eeuwige roem voor de winnaar.

Onderweg staan er zeven officiële kasseizones en achttien hellingen op het menu. Langs het parcours worden er meer dan 1 miljoen fans verwacht.

Favorieten

Lang was Wout van Aert de gedoodverfde winnaar, maar vrijdag meldde de Belgische kampioen dat hij covid-19 heeft opgelopen en forfait moet geven. Dat terwijl de Nederlander Mathieu van der Poel net een succesvolle comeback maakte en ook de Sloveen Tadej Pogacar zijn topvorm etaleert.

Van der Poel imponeerde woensdag met winst in de afgelopen Dwars door Vlaanderen, waarin hij met zijn teamgenoten al op meer dan 90 kilometer van de finish de koers openbrak. Vandaag kan hij opnieuw rekenen op de steun van onder anderen Jasper Philipsen en Gianni Vermeersch. De Ronde van Vlaanderen won Van der Poel al eens in 2020.

Pogacar wordt bij UAE Emirates over de voor hem nog onbekende Vlaamse wegen geloodst door de Italiaan Matteo Trentin.

Een andere Sloveen, Matej Mohoric, moet de eer hoog houden bij Bahrain Victorius, net als Dylan Teuns.

Bij Jumbo-Visma moeten Tiesj Benoot en de Fransman Christophe Laporte de door Van Aert achtergelaten leemte opvullen.

Bij Quick-Step Alpha Vinyl is het aan de Deen Kasper Asgreen, vorig jaar winnaar, om het team in de Vlaamse klassiekers uit het dal te trekken. De Fransman Florian Senechal, Yves Lampaert en de Tsjech Zdenek Stybar staan hem daarbij bij.

Lotto Soudal rekent op Tim Wellens, Florian Vermeersch en Victor Campenaerts.

Het derde Belgische WorldTeam, Intermarché-Wanty Gobert, hoopt op een nieuwe glansprestatie van Alexander Kristoff, winnaar in 2015.

Met de Nederlander Niki Terpstra (2018) en de Italiaan Alberto Bettiol (2019) hebben ook TotalEnergies en EF Education-Easypost een oud-winnaar in de rangen.

TotalEnergies kan ook nog de Fransman Anthony Turgis uitspelen, EF Education de Deen Michael Valgren.

Greg Van Avermaet (AG2R-Citroën) wil maar wat graag de Ronde aan zijn imposante erelijst toevoegen.

De Deen Mads Pedersen en Jasper Stuyven starten voor het hoogste bij Trek-Segafredo, de Brit Thomas Pidcock en de Nederlander Dylan van Baarle doen dat bij INEOS Grenadiers.

Ook de Duitser John Degenkolb en de Deen Sören Kragh Andersen (Team DSM), de Australiër Michael Matthews (BikeExchange), de Zwitser Stefan Küng (Groupama-FDJ) en de Duitser Nils Politt (BORA - hansgrohe), starten met ambitie.

Geen van allen kan vanavond aansluiten bij het kransje van renners dat driemaal de Ronde van Vlaanderen won. Dat zijn de Zwitser Fabian Cancellara (2010, 2013, 2014), Tom Boonen (2005, 2006, 2012), Johan Museeuw (1993, 1995, 1998), Eric Leman (1970, 1972, 1973), de Italiaan Fiorenzo Magni (1949, 1950, 1951) en Achiel Buysse (1940, 1941, 1943).

Liveblog Sport/Voetbalmagazine snuift een hele dag lang de sfeer op van de Ronde van Vlaanderen. Temidden een rodeo van auto's en motoren. En met Freddy Maertens als waarnemer. Lees meer.

