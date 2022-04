Enkele uren na de mannenversie is zondag om 13u25 ook de 19e editie van de Ronde van Vlaanderen voor vrouwen op gang geschoten. Aan de start 139 rensters. Liane Lippert gaf in laatste instantie door ziekte nog verstek.

De vrouwen krijgen 159 kilometer onder de wielen geschoven, met onderweg 11 hellingen en een pak kasseizones.

Onder de favorieten Belgisch kampioene Lotte Kopecky. Zij zal Annemiek van Vleuten proberen op te volgen. Wereldkampioene Elisa Balsamo is het speerpunt binnen Trek-Segafredo, waarvoor ook de winnares van 2014, Ellen van Dijk, en Elisa Longo Borghini aan de start verschijnen.

Twee oud-winnaars bij Jumbo-Visma. Dat zijn Coryn Rivera en Marianne Vos. Marta Bastianelli (2019) voert UAE Team ADQ aan. Ook van de partij onder meer Katarzyna Niewiadoma en Elise Chabbey (Canyon/SRAM), Chiara Consonni (Valcar-Travel&Service), en Maria Confalonieri en Lisa Brennauer (Ceratizit), die vorig jaar tweede werd. De hamvraag is of we na Grace Verbeke (2010) nog eens een landgenote als eindlaureate gaan krijgen.

Indien Lotte Kopecky slaagt in haar opzet, doet ze dat bovendien in de Belgische driekleur.

De vrouwen krijgen 159 kilometer onder de wielen geschoven, met onderweg 11 hellingen en een pak kasseizones.Onder de favorieten Belgisch kampioene Lotte Kopecky. Zij zal Annemiek van Vleuten proberen op te volgen. Wereldkampioene Elisa Balsamo is het speerpunt binnen Trek-Segafredo, waarvoor ook de winnares van 2014, Ellen van Dijk, en Elisa Longo Borghini aan de start verschijnen. Twee oud-winnaars bij Jumbo-Visma. Dat zijn Coryn Rivera en Marianne Vos. Marta Bastianelli (2019) voert UAE Team ADQ aan. Ook van de partij onder meer Katarzyna Niewiadoma en Elise Chabbey (Canyon/SRAM), Chiara Consonni (Valcar-Travel&Service), en Maria Confalonieri en Lisa Brennauer (Ceratizit), die vorig jaar tweede werd. De hamvraag is of we na Grace Verbeke (2010) nog eens een landgenote als eindlaureate gaan krijgen. Indien Lotte Kopecky slaagt in haar opzet, doet ze dat bovendien in de Belgische driekleur.