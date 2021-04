De 22-jarige Tadej Pogacar (UAE-Team Emirates) heeft zondag de 107e Luik-Bastenaken-Luik (WorldTour) gewonnen.

Na 259,1 kilometer triomfeerde de Sloveen, vorig jaar derde in La Doyenne, in een sprint nipt voor de Franse wereldkampioen Julian Alaphilippe, woensdag winnaar van de Waalse Pijl. Een andere Fransman, David Gaudu, werd derde. Op zijn 41e verjaardag eindigde de Spaanse viervoudige LBL-winnaar Alejandro Valverde op de vierde plaats, voor de Canadees Michael Woods.

Tiesj Benoot was de eerste Belg op een knappe zevende stek. Titelverdediger Primoz Roglic moest tevreden zijn met de 13e plaats.

De uitslag (top 10) van de zondag gereden 107e editie van Luik-Bastenaken-Luik (WorldTour): 1. Tadej Pogacar (Sln/UAE-Team Emirates) in 6u39:26 2. Julian Alaphilippe (Fra) 3. David Gaudu (Fra) 4. Alejandro Valverde (Spa) 5. Michael Woods (Can) 6. Marc Hirschi (Zwi) 0:07 7. Tiesj Benoot (BEL) 8. Bauke Mollema (Ned) 9. Maximilian Schachmann (Dui) 10. Matej Mohoric (Sln)

