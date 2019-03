5 tips om dit weekend in de gaten te houden

Frietje(s) voor Lefevere in Ninove en/of Kuurne?

Omloop Het Nieuwsblad zaterdag 2 maart Kuurne-Brussel-Kuurne zondag 3 maart Live op Sporza

Elk jaar voor de Omloop Het Nieuwsblad keren ze terug, diezelfde artikels over waarom Patrick Lefevere al sinds 2005 wacht op een zege in de Belgische openingsklassieker. Toen met sluipschutter Nick Nuyens, maar daarna kwamen zijn renners nooit verder dan een tweede stek. Met uiteraard de editie van 2015 nog vers in het geheugen, toen Ian Stannard liefst drie Quick-Steprenners, Tom Boonen, Niki Terpstra en Stijn Vandenbergh, aftroefde - in Engeland spreken ze er nog altijd lyrisch over.

Het blijft niettemin vreemd dat Lefevere met de klassieke ploeg bij uitstek de voorbij dertien edities telkens naast de zege greep in de Omloop, terwijl hij er in het verleden wél succesvol was. In zijn eerste jaar als ploegleider, in 1980 (!), debuteerde de West-Vlaming zelfs met winst van Joseph Bruyère. En ook later, bij Mapei/Domo/Quick-Step, trof hij vijf keer raak: met Franco Ballerini in 1995, met Tom Steels in 1996, met Johan Museeuw in 2000 en 2003 en met Nick Nuyens dus in 2005, voorlopig de laatste keer.

Vreemd genoeg schoot Lefevere daags nadien in Kuurne-Brussel-Kuurne sinds 2006 wel zes keer de hoofdvogel af. Al dateert de laatste overwinning van een van zijn renners ook al van 2015, toen Mark Cavendish won in de Ezelsgemeente.

De verklaring van Lefevere voor die droogte in het openingsweekend: te vroeg pieken is niet goed, liever stuurt hij zijn coureurs in topvorm naar de Heilige Week, begin april. Gezien de vele successen, heeft hij geen ongelijk. De Ronde van Vlaanderen stak de ploegmanager al 10 maal op zak, Parijs-Roubaix zelfs al 12 keer.

Niet toevallig komt voor de Omloop telkens ook die andere statistiek terug: dat nog geen enkele winnaar van de Belgische openingsklassieker in hetzelfde jaar de ook Ronde van Vlaanderen gewonnen heeft. Een vloek die echter te relativeren valt, want Greg Van Avermaet won in 2017 én de Omloop én Parijs-Roubaix, Michael Valgren stak vorig jaar de Omloop én de Amstel Gold Race op zak. Schitteren eind februari/begin maart, en later ook in april, het kan dus.

Nu dus maar, bij de veertiende poging? Lefeveres manschappen hebben alvast bewezen dat ze in een blakende vorm steken: Philippe Gilbert en Zdenek Stybar wonnen respectievelijk al in de Rondes van de Provence en de Algarve, en ook Belgisch kampioen Yves Lampaert lijkt weinig last te hebben van een drukke winter. Bovendien heeft Deceuninck-Quick-Step met Bob Jungels, vorig jaar nog triomfator in Luik-Bastenaken-Luik, een extra joker in handen.

Extra pluspunt voor de altijd offensieve koersstijl van Philippe Gilbert en co: de felle zuidwesterwind die in de finale deels van op de kant, en in de laatste 15 kilometer, na de Muur/Bosberg, richting de finish in Ninove, vol in de rug zal zitten. Een groot verschil met vorig jaar, toen de ijzige wind pal op de neus blies, en we een zeer gesloten koers kregen, met liefst 56 renners binnen de halve minuut.

Dat zal deze keer (hoogstwaarschijnlijk) niet het geval zijn, ook omdat de aanloop naar de Muur van Geraardsbergen is aangepast, met na de Berendries nog de Elverenberg en veel smallere straatjes, geschikt voor aanvallers om uit het zicht te blijven. Veel renners gaven al aan: daar zal de koers al ontploffen.

Het belooft dus een boeiende 74e editie van de Omloop te worden. Met eindelijk nog eens een pupil van Lefevere op het hoogste schavot? Om de West-Vlaming te citeren: 'Ik eet liever in een sterrenrestaurant, maar een frietje sla ik nooit af.' Desnoods een dag later, in Kuurne.

Geladen North-London Derby

Tottenham - Arsenal, zaterdag 2 maart om 13u30 Live op Play Sports

Tottenham werd de grote verliezer van de vorige speeldag in de Premier League. In de derby tegen Chelsea ging het met 2-0 de boot in, waardoor de titelambities (die er stilletjes toch waren) definitief opgeborgen mogen worden. Coach Mauricio Pochettino gaf het na die nederlaag zelf aan: 'De titel kan alleen nog naar Manchester City of Liverpool gaan. We moeten ons nu vol concentreren op die plek in de top vier'. Op een ticket voor de Champions League dus.

En daarin is Arsenal momenteel de dichtste belager. Na een moeilijke start hebben de Gunners toch een bepaalde stabiliteit gevonden onder Unai Emery. Afgelopen weekend werd Bournemouth met 5-1 van de mat gevaagd.

Wie dacht dat Arsenal in het post-Wengertijdperk voor countervoetbal zou kiezen of een afwachtende organisatie zou neerzetten, komt bedrogen uit. Als vanouds wordt er gecombineerd op de korte ruimte, met Özil en Mkhitaryan achter diepe spits Aubameyang. En dan houden ze die andere scherpschutter Lacazette nog achter de hand. Heel wat aanvallende weelde dus, dat tegenwoordig aardig uit de verf komt in een offensieve 3-4-3. Achterin houden Koscielny, Monreal en Sokratis de boel goed recht.

Op het middenveld ontpopt de jonge Mattéo Guendouzi zich tot een absolute revelatie en sterkhouder. Negentien is deze Franse centrale middenvelder van Marokkaanse afkomst nog altijd maar. Benieuwd hoe hij het er van zal afbrengen tegen Christian Eriksen. De frêle Deen is meer dan ooit de creatieve draaischijf van de Spurs. Nu Mousa Dembélé naar China verhuisde, Harry Kane nog maar net terug is uit blessure en Dele Alli al een heel seizoen achter zijn beste vorm aanholt (ook voor de match van zaterdag is zijn aantreden niet zeker vanwege weeral eens een kleine blessure), moet alle gevaar van Eriksen of Son komen.

Wint Arsenal de altijd geladen North-London derby dan ligt de strijd om de derde plaats weer helemaal open, met Manchester United en Chelsea die op vinkenslag liggen. Jan Vertonghen kan maar beter weer zijn SuperJan-pak aantrekken. Maatje Toby Alderweireld moet zich herpakken na een mindere beurt tegen Chelsea.

Bundesliga-topper

Borussia Mönchengladbach - Bayern München, zaterdag 2 maart om 18.30 uur Live op Eleven Sports

Een (kleine) sportieve crisis beleeft de werkgever van Rode Duivel Thorgan Hazard tegenwoordig. De 0-3-uitschuiver tegen het VfL Wolfsburg van collega-international Koen Casteels kwam hard aan bij het team van Dieter Hecking, die in de strijd voor de felbegeerde derde plaats plots de hete adem voelt van het hyperambitieuze RB Leizpig.

De tweede opeenvolgende thuisnederlaag vormde een stevige tik, want de eerste negen duels in het Borussia-Park leverden voor die Fohlen telkens een zege op. In totaal kon het thuispubliek al genieten van twaalf Bundesligawinsten, waarbij de Franse aanvaller Alassane Pléa veelal voor de nodige animo zorgde. Maar na eerder Hertha BSC (0-3) was het de beurt aan die Wölfe om er voor te zorgen dat Gladbach al drie opeenvolgende wedstrijden niet kon winnen.

Deze reeks bevordert alleszins niet het humeur van sportief directeur Max Eberl, die graag een reactie wil zien in de aanstaande topaffiche. Hij hamert vooral op meer efficiëntie, ook defensief voor doelman Yann Sommer, en dus beter omspringen met de aangeboden doelkansen. Een vingerwijzing ook naar de meerwaardebrengers Hazard en Pléa, die duidelijk een dipje kenden de afgelopen weken na de winterstop.

Dat criterium geldt niet voor Bayern München, want de meervoudig kampioen kwam via een tussensprint in het spoor van koploper Borussia Dortmund. Op twee maanden tijd werd een negenpuntenkloof bijna gedicht. Amper drie punten is nog het verschil met het BVB van Axel Witsel. Sprankelend voetbal is niet hetgeen de ploeg van coach Niko Kovac momenteel toont. Maar telkens wordt wel het juiste resultaat geboekt, wat de mentale veerkracht aangeeft van de Beierse grootmacht.

De terugkeer in doel van een leidersfiguur als Manuel Neuer zorgde voor meer rust en overleg, hoewel de goalie nog zoekt naar zijn beste vorm. De afgelopen weken was het Serge Gnabry die bij afwezigheid van de oudjes Arjen Robben en Franck Ribéry voor belangrijke acties en goals zorgde vanaf de flank. Ook de grillige Kingsley Coman liet al vaak klasseflitsen optekenen, maar viel bij zijn invalbeurt tegen Hertha BSC snel uit met een verrekking/spierscheur aan het linkerbovenbeen. Een smet op de 0-1-zege, omdat die spelers nodig zijn om scoremachine Robert Lewandowski te bevoorraden.

Tweede clásico van de week

Real Madrid-Barcelona, zaterdag 2 maart om 20u45 Live op Play Sports

Na de uppercut in de halve finale van de Copa del Rey (0-3) wil Real Madrid zich herpakken tegen FC Barcelona. De tweede clásico van de week is ook van vitaal belang voor Santiago Solari. Zijn initiële plan was om in de bekerwedstrijd tegen Barça en in de CL-match tegen Ajax komende dinsdag het best mogelijke elftal de wei in te sturen en in de competitiematch tussendoor de tweede garnituur wat speelminuten te gunnen. Maar dat plan is nu overboord gegooid. Een tweede debacle in een clásico kan de Koninklijke zich echt niet veroorloven, vindt men in de bestuurskamer.

De druk op de Argentijnse trainer wordt meer dan ooit opgevoerd. Nochtans kan van hem niet verwacht worden dat hij hét probleem van Real - een gebrek aan doeltreffendheid - in een paar dagen tijd oplost. En zó slecht doet Solari het nu ook weer niet. De clásico van zaterdag wordt zijn 30e wedstrijd als hoofdcoach van Real. Van de 29 voorgaande won hij er 22. Met een winstpercentage van 76 procent doet hij het nog altijd beter dan zijn vier voorgangers Lopetegui (43 procent), Zidane (70 procent), Benítez (64 procent) en Ancelotti (75 procent).

Achter de schermen worden Raúl González en Xabi Alonso klaargestoomd, maar Sergio Ramos en een paar andere zwaargewichten in de kleedkamer zijn voorstander van de komst van Massimiliano Allegri. Toch circuleert ondertussen ook al de naam van een oude bekende in de wandelgangen: José Mourinho. De coach is vrij maar wimpelt de vraag van Real Madrid, die er al gekomen zou zijn, voorlopig af. Komt hij naar Bernabéu, dan zal hij in de kleedkamer zeker de wind van voren krijgen. Maar of dat hem gaat tegenhouden?

Nagelbijter in 1B

Lommel United - KV Mechelen OH Leuven - Beerschot Zondag 3 maart om 16 uur Live op Proximus 11

KV Mechelen kreeg vorig weekend op een dienblaadje de kans aangeboden om over Beerschot Wilrijk naar de leidersplaats te wippen en op de voorlaatste speeldag zijn lot in eigen handen te nemen, maar verkwanselde die spectaculair: 0-5 thuis tegen Union. Daardoor begint Beerschot Wilrijk als leider aan de laatste speeldag, met een bonus van één punt.

Doen de Ratten zondagnamiddag minstens even goed in Leuven als Malinwa in Lommel, dan pakken ze de tweede periodetitel en verzekeren ze zich van de promotiefinale tegen KV Mechelen, dat de eerste periode won. Wint KV Mechelen en Beerschot Wilrijk niet, dan zijn de Maneblussers de kampioen en komt er dus geen promotiefinale.

Complexer wordt het echter als Beerschot Wilrijk verliest en KV Mechelen gelijkspeelt, want dan finishen beide ploegen met 29 punten én evenveel gewonnen matchen. Dan wordt er gekeken naar het doelsaldo en dat is op dit moment duidelijk in het voordeel van Beerschot Wilrijk: 15 tegenover 10 voor KV Mechelen. De Ratten hebben ook het voordeel dat ze meer scoorden (27 versus 25 gemaakte doelpunten). In dit scenario zou voor Malinwa Beerschot Wilrijk dus ofwel met zes doelpunten verschil moeten verliezen ofwel met vijf op voorwaarde dat de Mechelaars er zelf minstens twee maken. Immers, als én het doelsaldo én het aantal gemaakte doelpunten gelijk zijn, dan profiteert KV Mechelen van het feit dat ze meer doelpunten op verplaatsing maakten. Kort samengevat: KV Mechelen doet er best aan zelf (ruim) te winnen in Lommel.

Dat alles speelt zich voor KV Mechelen echter nog steeds af onder de donkere wolken van operatie Propere Handen: de traditieclub kan net zo goed als promovendus ook nog degradant worden. Dat alles hangt af van de vraag of de Geschillencommissie Hoger Beroep van de KBVB nog voor 1 juli tot een uitspraak komt in het matchfixingluik van operatie Propere Handen. Bekijk een infografiek: wat kunnen de sportieve implicaties zijn van operatie Propere Handen?