Klimmer en ronderenner Adam Yates zal volgend jaar voor Team Ineos rijden. Dat heeft het de Britse wielerploeg vrijdag bevestigd. De 28-jarige Yates tekende voor twee seizoenen en komt over van Mitchelton-SCOTT, het Australische team waar zijn tweelingbroer Simon voor twee jaar bijtekende.

Adam Yates snuift na zeven jaar bij hetzelfde team (eerst Orica GreenEdge, dan Orica-BikeExchange en Orica-SCOTT en Mitchelton-SCOTT) andere lucht op. Bij Team Ineos vult Yates de plek van viervoudig Tourwinnaar Chris Froome, die naar Israel-Start Up Nation verhuist.

Yates zette dit seizoen de UAE Tour op zijn naam. Eerder won hij ook de Clasica San Sebastian (2015), met dank aan de motorrijder die een ontsnapte Greg Van Avermaet hinderde, en verzamelde hij ereplaatsen in de Tirreno-Adriatico. In 2016 veroverde hij de witte jongerentrui in de Ronde van Frankrijk en eindigde in diezelfde Tour als vierde in de eindstand.

'Deze unieke kans deed zich voor op het perfecte moment. Mijn resultaten in rondes van een week en in eendagsritten zijn solide. Maar ik wil constanter presteren in de grote rondes. Met Ineos kan dat', verklaart Yates, die niet langer in dezelfde ploeg zal zitten als zijn tweelingbroer Simon.

De broers tekenden in 2014 samen bij Orica GreenEdge.

