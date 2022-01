Mathieu van der Poel won vorig jaar nog de Cyclocross van Gullegem. De organisatoren hadden hem er dinsdag ook weer graag bij gehad, het budget was voorzien, maar de Nederlander is al een tijdje buiten strijd met een rugblessure. Vader Adrie van der Poel stelde voor de camera's van Sporza dat de kans groot is dat zoon Mathieu enkele maanden niet zal koersen.

Zo komt er wellicht een einde aan zijn heel kort veldritseizoen dat op tweede kerstdag van start ging met een tweede plaats in Dendermonde. Tijdens zijn tweede wedstrijd van het seizoen, de Superprestigecross van Heusden-Zolder daags nadien, hield Mathieu van der Poel er voortijdig mee op.

Men nam daarop de beslissing om Mathieu van der Poel even uit competitie te nemen,. een opspelende rugblessure was de boosdoener. Maar vader Adrie van der Poel ziet de zaak somber in en denkt dat zijn zoon zelfs enkele maanden op kant zal moeten blijven. 'Het is nog altijd hetzelfde met de rug van Mathieu. Hij doet zijn oefeningen en pakt voldoende rust. De rest is afwachten. Hij start woensdag niet in Herentals. Ik denk dat het iets zal worden van lange termijn. Hij moet dit maar accepteren. Misschien moet hij maar weer gaan fietsen wanneer de problemen helemaal van de baan zijn. Dat is misschien iets van maanden.

'Zijn voorjaar start pas over een maand of drie tot vier. Ik zie hem zeker de eerste weken nog niet terug in competitie. Maar dit is mijn persoonlijke visie. De ploeg zal er verstandig mee omgaan. We wachten rustig af.'

