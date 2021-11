Nick Nuyens is naar de Internationale Wielerunie UCI gestapt met de vraag sancties te nemen tegen Wout van Aert, zijn team Jumbo-Visma en zijn manager Jef Van den Bosch, zo berichten de kranten van DPG Media donderdag. In een reactie ziet de advocaat van Wout van Aert hierin een bewijs dat Nuyens 'door op schorsingen aan te dringen Wout van Aert zoveel mogelijk schade wil toebrengen, niet enkel financieel maar ook sportief'.

In juni veroordeelde het Arbeidshof van Antwerpen Wout van Aert tot een boete van 662.000 euro voor contractbreuk bij Team Veranda's Willeams-Crelan eind 2018, het team van Nuyens waar hij nog een seizoen vastlag. Hij stapte over naar het Nederlandse Jumbo-Visma.

Volgens Het Laatste Nieuws vragen Nuyens, zijn vennoot Chris Compagnie en zijn raadsman Rudi Desmet nu bijkomend aan de UCI disciplinaire sancties op te leggen aan Van Aert en Van den Bosch omdat de renner zijn nieuwe contract bij Jumbo-Visma buiten de officiële transferperiode zou hebben ondertekend, en zonder akkoord van Nuyens en Compagnie. Die laatsten vragen de UCI om Van Aert, op basis van het UCI-reglement, een boete op te leggen van 285 tot maximaal 94.950 euro en een schorsing van een tot vier maanden. Jumbo-Visma riskeert volgens HLN tot maximaal 2,5 miljoen euro te moeten ophoesten en ook Jef Van den Bosch hangt een boete en verlies van zijn licentie boven het hoofd.

Wout van Aert reageert donderdag via zijn advocaat Walter Van Steenbrugge. 'De repercussies van de contractbreuk waarop de heer Nick Nuyens zich steunt, staan niet vast. De cassatieprocedure is immers nog niet afgerond en dient afgewacht alvorens juridische conclusies kunnen getrokken worden', onderstreept Van Steenbrugge.

'De communicatie met het UCI naar aanleiding van de stopzetting van het contract is steeds geheel correct en conform de regelgeving van het UCI verlopen. Ikzelf heb als raadsman het UCI steeds volledig en geheel transparant ingelicht van de gebeurtenissen die Wout van Aert noodzaakten om een einde te stellen aan de samenwerking met de heer Nick Nuyens. Van enige grondslag tot sanctie kan geen sprake zijn', gaat de advocaat verder. 'Het feit dat de heer Nick Nuyens zich tot doel stelt Wout van Aert aan te klagen bij het UCI, toont zijn werkelijke bedoeling aan: Wout van Aert zoveel mogelijk schade toebrengen, niet enkel financieel maar ook sportief, door op schorsingen van de renner aan te dringen', vervolgt Van Steenbrugge.

'Deze kwalijke intenties herhalen zich, want waren precies destijds de reden waarom Wout van Aert zich verplicht zag de samenwerking met de heer Nick Nuyens stop te zetten. Gezien Wout van Aert zich in volle voorbereiding van het veldritseizoen bevindt, zal hij zich onthouden van verdere commentaar', besluit de advocaat.

