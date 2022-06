De Afghaanse kampioenschappen in het vrouwenwielrennen zullen op 23 oktober plaatsvinden aan het World Cycling Centre in het Zwitserse Aigle.

Dat nieuws maakte de Internationale Wielerunie (UCI) vrijdag bekend.

'De organisatie van het evenement in Afghanistan is onmogelijk geworden door gebeurtenissen in augustus 2021 voor een deel van de bevolking, met name de vrouwen', verklaarde de UCI, die van plan is 'steun' en 'bijstand' te verlenen aan de Wielerbond van Afghanistan.

De 26-jarige Masomah Ali Zada is een van de ongeveer vijftig namen die aan de start verwacht worden. Zij was de eerste Afghaanse wielrenster die deelnam aan de Olympische Spelen, in Tokio, als lid van het vluchtelingenteam dat door het IOC werd samengesteld.

'Masomah Ali Zada ontvluchtte in 2017 onder bedreiging haar land omdat ze fietste', aldus de internationale federatie, die er verder op wees dat 'de andere deelnemers ook gedwongen werden hun land te ontvluchten omdat fietsen er verboden is, en momenteel in verschillende delen van de wereld wonen.'

'De UCI heeft bij wijze van uitzondering besloten om in samenwerking met haar partners de continuïteit van de sportactiviteiten van de Afghaanse wielerbond te verzekeren, in de vorm van de organisatie van het nationaal kampioenschap wielrennen voor vrouwen', aldus UCI-voorzitter David Lappartient.

De Afghaanse wielrensters bij zowel de elite- als de U23-categorie zullen strijden op een parcours van twee ronden over een afstand van 28,5 kilometer, met vertrek aan het World Cycling Centre in Aigle.

Sinds de terreurgroepering Taliban vorig jaar terugkeerde aan de macht legde het een reeks beperkingen op aan de burgermaatschappij in Afghanistan. Veel van die restricties zijn erop gericht vrouwen te onderwerpen aan hun fundamentalistische visie op de islam.

Dat nieuws maakte de Internationale Wielerunie (UCI) vrijdag bekend.'De organisatie van het evenement in Afghanistan is onmogelijk geworden door gebeurtenissen in augustus 2021 voor een deel van de bevolking, met name de vrouwen', verklaarde de UCI, die van plan is 'steun' en 'bijstand' te verlenen aan de Wielerbond van Afghanistan. De 26-jarige Masomah Ali Zada is een van de ongeveer vijftig namen die aan de start verwacht worden. Zij was de eerste Afghaanse wielrenster die deelnam aan de Olympische Spelen, in Tokio, als lid van het vluchtelingenteam dat door het IOC werd samengesteld. 'Masomah Ali Zada ontvluchtte in 2017 onder bedreiging haar land omdat ze fietste', aldus de internationale federatie, die er verder op wees dat 'de andere deelnemers ook gedwongen werden hun land te ontvluchten omdat fietsen er verboden is, en momenteel in verschillende delen van de wereld wonen.' 'De UCI heeft bij wijze van uitzondering besloten om in samenwerking met haar partners de continuïteit van de sportactiviteiten van de Afghaanse wielerbond te verzekeren, in de vorm van de organisatie van het nationaal kampioenschap wielrennen voor vrouwen', aldus UCI-voorzitter David Lappartient. De Afghaanse wielrensters bij zowel de elite- als de U23-categorie zullen strijden op een parcours van twee ronden over een afstand van 28,5 kilometer, met vertrek aan het World Cycling Centre in Aigle. Sinds de terreurgroepering Taliban vorig jaar terugkeerde aan de macht legde het een reeks beperkingen op aan de burgermaatschappij in Afghanistan. Veel van die restricties zijn erop gericht vrouwen te onderwerpen aan hun fundamentalistische visie op de islam.