De Fransman Julian Alaphilippe heeft Deceuninck-Quick Step zondag in het Franse Nice de zege bezorgd tijdens de tweede etappe van de Ronde van Frankrijk. Alaphilippe was de snelste van een kopgroep van drie, voor de Zwitser Marc Hirschi (Team Sunweb) en de Brit Adam Yates (Mitchelton-Scott), en veroverde zo ook de gele trui. Greg Van Avermaet werd vierde.

Net als zaterdag werd er op dag 2 gestart en gefinisht in Nice, maar de omstandigheden staken fel af bij die van gisteren: de regen had plaatsgemaakt voor volle zon. Met de Col de la Colmiane (16,3 km aan 6,3 procent) en de Col de Turini (14,9 km aan 7,4 procent) in de eerste wedstrijdhelft en een heuvelachtig traject aan het eind stond de dag geboekt als de eerste bergrit van deze Tour. Tijdens de 186 kilometer moesten er om en bij de vierduizend hoogtemeters overwonnen worden.

Toch baarden de twee bergen van eerste categorie een muis, want de favorieten roerden zich niet op de Colmiane en Turini. In een vlucht van acht slaagde Peter Sagan er wel in aan de tussenspurt een hap punten te nemen in zijn jacht op de groene trui, en deed ook Benoît Cosnefroy een prima zaak: de jonge Fransman veroverde de bolletjestrui en kreeg nadien ook nog de prijs van de strijdlust. Achterin het peloton stond ondertussen de deur open. Bijna alle sprinters gingen overboord, waaronder gele trui Alexander Kristoff.

In het laatste wedstrijduur werden de laatste vluchters terug gegrepen aan de voet van de Col d'Èze, waar de toppers nog steeds de benen stil hielden. Het was pas op de slothelling, dertien kilometer voor de finish, dat de wedstrijd ontplofte: topfavoriet Julian Alaphilippe trok ten aanval, en enkel Marc Hirschi en Adam Yates slaagden erin de oversteek te maken. De drie namen boven aan de top alle bonificatieseconden mee tijdens de bonussprint, en bouwden in de afdaling die volgde hun voorsprong nog verder uit.

In de sprint voor de zege zette de 28-jarige Alaphilippe explosief aan. Tweedejaarsprof Hirschi spurtte zich terug tot in het wiel en kon zelfs langszij de Fransman komen, maar kwam uiteindelijk een wiel tekort voor de ritzege. Yates finishte met een seconde achterstand als derde. Nog een seconde later won olympisch kampioen Greg Van Avermaet in een achtervolgend pelotonnetje van 32 renners de sprint voor de vierde plaats, voor Sergio Andres Higuita en Bauke Mollema. Van Avermaet was de enige Belg in die groep.

In de stand heeft de nieuwe gele trui Alaphilippe nu vier seconden voorsprong op Yates en zeven op Hirschi, de nieuwe witte trui. Die bonus verdedigt Alaphilippe maandag in een etappe waarin zowel de sprinters als de aanvallers hun kans zullen ruiken. De Tour verlaat dan Nice, dat wel nog decor is van de start. 198 kilometer en vier beklimmingen later (waarvan drie van derde categorie) finisht de etappe na een vlakke finale in Sisteron.

Net als zaterdag werd er op dag 2 gestart en gefinisht in Nice, maar de omstandigheden staken fel af bij die van gisteren: de regen had plaatsgemaakt voor volle zon. Met de Col de la Colmiane (16,3 km aan 6,3 procent) en de Col de Turini (14,9 km aan 7,4 procent) in de eerste wedstrijdhelft en een heuvelachtig traject aan het eind stond de dag geboekt als de eerste bergrit van deze Tour. Tijdens de 186 kilometer moesten er om en bij de vierduizend hoogtemeters overwonnen worden. Toch baarden de twee bergen van eerste categorie een muis, want de favorieten roerden zich niet op de Colmiane en Turini. In een vlucht van acht slaagde Peter Sagan er wel in aan de tussenspurt een hap punten te nemen in zijn jacht op de groene trui, en deed ook Benoît Cosnefroy een prima zaak: de jonge Fransman veroverde de bolletjestrui en kreeg nadien ook nog de prijs van de strijdlust. Achterin het peloton stond ondertussen de deur open. Bijna alle sprinters gingen overboord, waaronder gele trui Alexander Kristoff. In het laatste wedstrijduur werden de laatste vluchters terug gegrepen aan de voet van de Col d'Èze, waar de toppers nog steeds de benen stil hielden. Het was pas op de slothelling, dertien kilometer voor de finish, dat de wedstrijd ontplofte: topfavoriet Julian Alaphilippe trok ten aanval, en enkel Marc Hirschi en Adam Yates slaagden erin de oversteek te maken. De drie namen boven aan de top alle bonificatieseconden mee tijdens de bonussprint, en bouwden in de afdaling die volgde hun voorsprong nog verder uit. In de sprint voor de zege zette de 28-jarige Alaphilippe explosief aan. Tweedejaarsprof Hirschi spurtte zich terug tot in het wiel en kon zelfs langszij de Fransman komen, maar kwam uiteindelijk een wiel tekort voor de ritzege. Yates finishte met een seconde achterstand als derde. Nog een seconde later won olympisch kampioen Greg Van Avermaet in een achtervolgend pelotonnetje van 32 renners de sprint voor de vierde plaats, voor Sergio Andres Higuita en Bauke Mollema. Van Avermaet was de enige Belg in die groep. In de stand heeft de nieuwe gele trui Alaphilippe nu vier seconden voorsprong op Yates en zeven op Hirschi, de nieuwe witte trui. Die bonus verdedigt Alaphilippe maandag in een etappe waarin zowel de sprinters als de aanvallers hun kans zullen ruiken. De Tour verlaat dan Nice, dat wel nog decor is van de start. 198 kilometer en vier beklimmingen later (waarvan drie van derde categorie) finisht de etappe na een vlakke finale in Sisteron.