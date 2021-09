Julian Alaphilippe heeft zondag op het WK wielrennen in België zijn tweede opeenvolgende wereldtitel op de weg veroverd. De 29-jarige Fransman maakte net voor het ingaan van de laatste ronde het verschil en reed na 268,30 kilometer tussen Antwerpen en Leuven solo over de meet.

De Nederlander Dylan van Baarle won de sprint om het zilver voor de Deen Michael Valgren en Jasper Stuyven, die in zijn thuisstad zuur als vierde eindigde. De Belgische kopman Wout van Aert kon niet meedoen om eremetaal en eindigde als elfde, op 1:18.

Na de start onder grote publieke belangstelling op de Grote Markt in Antwerpen zette het peloton koers richting Leuven waar een lokale lus in en rond Leuven met vier hellingen en een Flandrienlus met zes hellingen wachtte, die verschillende keren werden aangedaan.

Onderweg moesten de renners 2.562 hoogtemeters overbruggen die verspreid lagen over 42 hellingen. Alaphilippe volgt op de erelijst zichzelf op, na zijn triomf vorig jaar in Imola. Wout Van Aert eindigde toen als tweede.

De Nederlander Dylan van Baarle won de sprint om het zilver voor de Deen Michael Valgren en Jasper Stuyven, die in zijn thuisstad zuur als vierde eindigde. De Belgische kopman Wout van Aert kon niet meedoen om eremetaal en eindigde als elfde, op 1:18.Na de start onder grote publieke belangstelling op de Grote Markt in Antwerpen zette het peloton koers richting Leuven waar een lokale lus in en rond Leuven met vier hellingen en een Flandrienlus met zes hellingen wachtte, die verschillende keren werden aangedaan. Onderweg moesten de renners 2.562 hoogtemeters overbruggen die verspreid lagen over 42 hellingen. Alaphilippe volgt op de erelijst zichzelf op, na zijn triomf vorig jaar in Imola. Wout Van Aert eindigde toen als tweede.