Alberto Bettiol opent palmares met zege in Ronde van Vlaanderen

Alberto Bettiol (EF Education First) heeft zondag de 103e editie van de Ronde van Vlaanderen gewonnen.

Na 267,7 kilometer van Antwerpen naar Oudenaarde had de 25-jarige Italiaan 13 seconden voor op de Deen Kasper Asgreen. De Noor Alexander Kristoff, winnaar in 2015, won op 16 seconden de sprint om de derde plaats. Oliver Naesen was met een zevende plaats beste Belg. Tiesj Benoot finishte als negende, Greg Van Avermaet als tiende.

Het is de allereerste profzege voor Bettiol, die aan zijn zesde seizoen bij de profs bezig is. Op de erelijst is hij de opvolger van de Nederlander Niki Terpstra. Die kwam dit jaar al vroeg ten val en moest de wedstrijd verlaten.

Van bij de start regende het aanvallen. Hugo Houle, Damien Touze, Jasper Asselman en Kenneth Van Rooy waren de eersten die een vrijgeleide kregen van het peloton. Na zeven kilometer koers begonnen ze aan hun lange vlucht. In aanloop naar de Oude Kwaremont, de eerste helling van de dag na 119 kilometer, kwam Terpstra zwaar ten val. Hij bleef een tijdje roerloos op het asfalt liggen en werd na de eerste medische zorgen afgevoerd naar het ziekenhuis van Oudenaarde. Op de kasseistrook van de Haaghoek zette Deceuninck - Quick-Step zich op kop van de grote groep. In aanloop naar de mythische Muur van Geraardsbergen ging het gashendel helemaal open. Na die bult zat het erop voor de vroeger vlucht en spatte het peloton in twee stukken uiteen.

Tijdens de laatste beklimming van de Oude Kwaremont zoefde Bettiol naar de kop van de koers. De Italiaan begon ook solo aan de Paterberg.

Yves Lampaert, Nelson Oliveira, Lukas Pöstlberger en Matti Breschel trokken in de aanval. Zij kregen wat verder het gezelschap van Danny van Poppel, maar op de Kanarieberg smolt alles weer samen. Tijdens de tweede beklimming van de Oude Kwaremont, net voordien was Mathieu van der Poel ten val gekomen, bundelden Stijn Vandenbergh en Sep Vanmarcke hun krachten. Het duo kreeg na de Paterberg versterking van Kasper Asgreen. Voor Stijn Vandenbergh ging het te snel en zijn plaats voorin werd ingenomen door Dylan van Baarle. Vanmarcke moest op de Hotond ook lossen. Hij pikte wel in bij Greg Van Avermaet, Bob Jungels en zijn teamgenoot Bettiol. Dat gezelschap zou aangroeien tot twintig renners.

Tijdens de laatste beklimming van de Oude Kwaremont zoefde Bettiol naar de kop van de koers. De Italiaan begon ook solo aan de Paterberg. Achter Bettiol werd er slag om slinger gedemarreerd in het elitegroepje met Alejandro Valverde, Yves Lampaert, Kasper Asgreen, Bob Jungels, Tiesj Benoot, Jens Keukeleire, Peter Sagan, Oliver Naesen, Greg Van Avermaet, Sebastian Langeveld, Wout van Aert, Nils Politt, Dylan van Baarle, Michael Matthews, Alexander Kristoff, Mathieu van der Poel en de jonge Dries Van Gestel. Bettiol kwam niet meer in de problemen en zette alle topfavorieten een neus.

Marta Bastianelli (Team Virtu) heeft zondag de zestiende editie van de Ronde van Vlaanderen voor vrouwen (WT), met start en aankomst na 159 kilometer in Oudenaarde, gewonnen.

75.000

De lokale politie van Antwerpen heeft in totaal driehonderd voertuigen laten wegtakelen voor de Ronde van Vlaanderen. Dat zijn er ongeveer evenveel als vorig jaar. De voertuigen bevonden zich op het parcours van de wielerwedstrijd en waren er ondanks parkeerverboden toch blijven staan.

De Ronde van Vlaanderen lokte zondag zowat 75.000 mensen naar Antwerpen. Vooral tijdens de voorstelling van de renners en de start was het drukker dan vorig jaar.