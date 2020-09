De Kazach Aleksej Loetsenko heeft donderdag de zesde etappe van de Ronde van Frankrijk op zijn naam geschreven. Greg Van Avermaet werd derde. De Brit Adam Yates behoudt de gele leiderstrui.

De 27-jarige Loetsenko verteerde het pittige slot van de etappe het best. Hij kwam alleen over de meet na 191 kilometer van Le Teil naar de Mont Aigoual. De Spanjaard Jesús Herrada werd tweede op een kleine minuut, Greg Van Avermaet derde.

Loetsenko behoorde tot een groepje met onder anderen Van Avermaet en Herrada die de vlucht van de dag bij elkaar reed. Op 17 km van de meet ging de Kazach er alleen vandoor.

Vrijdag staat de zevende etappe op het programma, een rit over 168 kilometer tussen Millau en Lavaur. De heuvelachtige aanloop is pittig, de finale vlak.

