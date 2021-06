Alexandr Vinokourov is niet langer de teammanager van Astana. Dat bevestigde het Kazachse WorldTeam donderdagnamiddag. De 48-jarige ex-renner krijgt wel een andere functie binnen het team.

De Italiaan Giuseppe Martinelli neemt de sportieve verantwoordelijkheid over en zal daarbij geassisteerd worden door de Canadees Steve Bauer.

De 47-jarige Vinokourov stond in 2006 aan de wieg van het team en werd er manager na het beëindigen van zijn wielerloopbaan in 2012.

De Italiaan Giuseppe Martinelli neemt de sportieve verantwoordelijkheid over en zal daarbij geassisteerd worden door de Canadees Steve Bauer.De 47-jarige Vinokourov stond in 2006 aan de wieg van het team en werd er manager na het beëindigen van zijn wielerloopbaan in 2012.