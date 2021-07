Wie zijn de internationale blikvangers van de dag? Welke Belgen maken een grote/kleine kans op een medaille? En welke andere landgenoten komen er nog in actie? Het overzicht van de eerste olympische dag.

Belgische medaillekansen

Vijf jaar na de olympische titel van Greg Van Avermaet (36) hoopt wielerminnend België op een nieuwe gouden plak in de wegrit (start om 4 uur Belgische tijd). Van Avermaet maakt opnieuw deel uit van Team Belgium, al zal hij deze keer samen met Mauri Vansevenant (22) en Tiesj Benoot (27) in dienst rijden van Wout van Aert (26) en Remco Evenepoel (21).In een team van maximaal vijf renners, zoals bij de andere toplanden, wat het een zeer open, chaotische race kan maken.

...

Vijf jaar na de olympische titel van Greg Van Avermaet (36) hoopt wielerminnend België op een nieuwe gouden plak in de wegrit (start om 4 uur Belgische tijd). Van Avermaet maakt opnieuw deel uit van Team Belgium, al zal hij deze keer samen met Mauri Vansevenant (22) en Tiesj Benoot (27) in dienst rijden van Wout van Aert (26) en Remco Evenepoel (21).In een team van maximaal vijf renners, zoals bij de andere toplanden, wat het een zeer open, chaotische race kan maken. Toch zullen vooral de hitte (32 graden) en vochtigheidsgraad (70 procent) een grote rol spelen op het bijzonder zware parcours: 4.865 hoogtemeters verdeeld over 234 km - al zou het volgens de gespecialiseerde website Veloviewer over 'slechts' 4300 hoogtemeters gaan.Inclusief vijf beklimmingen, met vooral de Mikuni Pass als het grootste obstakel: 6,5 km met een gemiddeld stijgingspercentage van ruim 10 procent, waarvan ruim 4 km aan 12 procent, en pieken tot 17 à 20 procent.De top ligt op 34 km van de finish. Daarna volgt een plateau en een korte klim, met de top op 21,5 km van de aankomst, vooraleer de afdaling naar de eindstreep, op het golvende 6,5 kilometer lange circuit van de Fiji International Speedway, wordt aangevat.Van Aert gaf al aan dat de zeer steile Mikuni Pass mogelijk boven zijn petje gaat, voor een renner van 77 kilo. En datmeer geacclimatiseerde en lichtere Evenepoel er niet op hem hoeft te wachten als die de beste klimmers (Roglic, Pogacar, Simon en Adam Yates, Carapaz, Almeida, Woods...) kan volgen.Als hij er nog bij is, zal Evenepoel hen in de finale wel moeten losschudden, want in de sprint is hij kansloos tegen de veel snellere Roglic of Pogacar. En dan is de vraag of Evenepoel (tenzij hij over superbenen beschikt en een solo kan opzetten tot de eindstreep) niet beter wacht op Van Aert? Om hem, als hij niet te ver achter is, in de ruim dertig kilometer na de Mikuni Pass weer in de spits van de wedstrijd te brengen. Al dan niet nog gesteund door Mauri Vansevenant, van wie bondscoach Sven Vanthourenhout zeer veel verwacht.* Kleine kanshebber op een medaille: judoka Jorre Verstraeten (23), die vorig jaar brons behaalde op het EK in de -60 kg categorie. Verstraetens eerste kamp tegen de Duitser Moritz Plafky (IJF 29) is op papier haalbaar. Maar bij winst volgt allicht een duel met de Japanner Naohisa Takato (IJF 4), drievoudig wereldkampioen (2013, 2017 en 2018) en bronzenmedaillewinnaar op de vorige Spelen. (Eerste rondes en kwartfinales vanaf 4 uur, halve finales en finale vanaf 10.50 uur tot 12.10 uur).* Jessie Kaps (23) komt, als kersvers zilverenmedaillewinnaar op het EK, als eerste Belg op deze Spelen in actie, in traditioneel ook het allereerste nummer: de 10 meter luchtgeweer bij de dames (reeksen en finales vanaf 1.30 uur tot 9.30 uur). Zij wil in de voetsporen treden van Lionel Cox, die in Londen 2012 zilver behaalde.* Ook de pas 18-jarige gewichthefster Nina Sterckx (-49 kg) is een outsider voor een medaille (vanaf 6.50 uur).* Het wordt, zeker wat de Japanners betreft, hét feelgoodverhaal van deze Spelen: de comeback van Rikako Ikee. In 2019 werd bij de toen 19-jarige zeer beloftevolle zwemster leukemie vastgesteld. De behandeling sloeg aan en Ikee begon ook weer te trainen, met oog op de Spelen - voor haar kwam het uitstel wél goed uit. Op de Japanse trials in mei kon Ikee zich niet plaatsen voor een individueel nummer, maar ze zal wel lid zijn van de estafetteploeg op de 4x100 meter vrije slag. De reeksen staan gepland in de ochtendsessie, vanaf 13.43 uur.* Officieel zullen 135 holebi's deelnemen aan deze Spelen. Twee van hen zijn transgender. De eerste, onder de naam Quinn, komt vandaag in actie, met de Canadese damesvoetbalploeg, tegen Chili (9.30 uur).* Mary Hanna maakt deel uit van de Australische dressuurploeg. Zij begint aan haar zesde Spelen en wordt op haar 66e de op een na oudste vrouw ooit die een olympische toernooi afwerkt. Alleen de Britse ruitster Lorna Johnstone was ouder (70), toen ze in 1972 deelnam in München.* Om 4 uur spelen Joran Vliegen (27) en Sander Gillé (30) hun eerste ronde van het dubbeltoernooi, tegen de Nederlanders Koolhof/Rojer, die als achtste geplaatst zijn.* Elise Mertens (25) en Alison Van Uytvanck (27) starten aan hun dubbeltoernooi, tegen het Spaanse duo Muguruza/Suarez-Navarro (derde match op court 9, waarvan de eerste start om 4 uur).* Belgian Sharks Tim Brys (28) en Niels Van Zandweghe (25) roeien de reeksen in hun lichte dubbeltwee categorie (4.40 uur).* Eerste groepsmatch voor de Red Lions in het hockey, meteen een clash tegen medefavoriet en kersvers Europees kampioen Nederland. (4.45 uur). Mogelijk richtinggevend voor de belangrijkere matchen in de eindfase van het toernooi.* De Belgische 3x3-basketbalploeg, met Nick Celis (32), Thibaut Vervoort (23), Rafael Bogaerts (27) en Thierry Marien (28), speelt zijn eerste poulewedstrijden (11.40 uur vs. Letland en 15.25 uur vs. Japan). Zij mikken minstens op een topvijfplaats.* De Belgische dressuurploeg, met Larissa Pauluis (41), Domien Michiels (38) en Laurence Roos (27), begint met de Grand Prix aan haar olympisch toernooi, ook in de individuele competitie. (vanaf 10 uur).