Elke dag blikken we vooruit op de volgende Touretappe. Vandaag: de traditionele slotrit naar Parijs, met weer kansen op Belgisch ritsucces. Voor Jasper Philipsen, die wil bewijzen dat hij de snelste sprinter is in deze Tour. Of realiseert Wout van Aert voor de tweede keer op rij een dubbel in het slotweekend?

Hoezeer er in Frankrijk voor de Tourpresentatie in oktober gespeculeerd wordt over de mogelijke villes étapes, bleek nog maar eens vorig jaar. In aanloop naar de bekendmaking van het parcours van 2022 meldde de krant L'Echo Républicain al half september 'met 99 procent zekerheid' dat de slotetappe van de volgende Tour in Thoiry zou starten, aan de ZooSafari van de gemeente in het departement Yvelines. Het leek logisch, want al sinds 2018 begon de laatste rit elk jaar in dat departement: in Mantes-la-Jolie (2018), Houilles (2019), Rambouillet (2020) en Chatou (2021). Er was een akkoord tussen ASO en het departement, ter promotie van de Olympische Spelen van 2024 in Parijs, waarvan alle wielerwedstrijden in Yvelines zullen plaatsvinden. Verrassing alom dus toen Christian Prudhomme op de parcoursvoorstelling aankondigde dat de showetappe van 2022 zou starten in ... La Défense Arena, in het departement Hauts-de-Seine. En dus niet in Thoiry. Al viel de directeur van de ZooSafari naar eigen zeggen niet uit de lucht: 'Het was fake news, ASO heeft ons nooit gecontacteerd.' De waarheid? Of veranderde ASO in extremis van koers? Het bleef onduidelijk. Feit is dat de startlocatie van de slotrit een primeur is in de Tour. Amper zeven kilometer van de aankomst op de Champs-Elysées (alleen de start in 2000, aan de Eiffeltoren, lag dichter) in het zakenkwartier La Défense, in Nanterre. De renners zullen er starten in het grootste indoorstadion van Europa, met een maximale capaciteit van 40.000 plaatsen. De Paris La Défense Arena werd geopend in oktober 2017 door de Rolling Stones en is sindsdien de locatie van veel concerten en sportevenementen. Het is ook de thuishaven van rugbyclub Racing 92, actief in de Franse Top 14-ligue. Tijdens de Olympische Spelen van 2024 zal ook de gymnastiekcompetitie er plaatsvinden. Een unieke start dus, althans voor de slotetappe, want in 2017 begon en eindigde de laatste tijdrit in de Orange Vélodrome van voetbalclub Olympique Marseille. Voor deze laatste Tourdag wordt verder weer de vaste formule toegepast: een kort rit met eerst een aanloop buiten Parijs. Deze keer een brede lus door het departement ... Yvelines. Inclusief een passage door Versailles en één hellinkje: de Côte de la Forêt de Meudon, in het gelijknamige bos. Via Issy-les-Moulineaux, langs het hoofdkwartier van ASO, rijdt het peloton dan via de Porte de Versailles, de Porte de Châtillon en de Jardin de Luxembourg richting de Pont Neuf op het Ile de la Cité. Daarna, voor de vierde keer op rij, een passage dóór de Cour Carrée, de ruime binnenplaats van het Louvre. Om dan via de Cour Napoléon langs de wereldberoemde piramide te fietsen. Gevolgd door de traditionele route, via de Rue de Rivoli en de Place de la Concorde naar de Champs-Elysées, waar het peloton nog acht ronden van 6,8 km moet afleggen. Opnieuw, zoals in 2021, met een finishlijn die 150 meter verder ligt dan voorheen.De laatste bocht is door werkzaamheden immers smaller geworden en parcoursbouwer Thierry Gouvenou wil het gedrum voor die bocht minder cruciaal maken. Dat maakt de lead-out in de laatste rechte lijn nog belangrijker, zoals vorig jaar bleek toen Mike Teunissen er Wout van Aert perfect richting zijn derde etappezege loodste. Kan de Kempenaar dat opnieuw, en na vorig jaar ook na een tijdritzege op zaterdag? Of pakt Jasper Philipsen zijn tweede ritzege, en bewijst hij dat hij de snelste 'pure' sprinter van deze Tour is? Ook Caleb Ewan (op zoek naar de eerste etappezege voor Lotto-Soudal), Fabio Jakobsen en Dylan Groenewegen (na elk één ritzege) zullen zich echter absoluut willen bewijzen op het 'WK voor sprinters.'De aanblik van de Champs-Elysées zal dit en de komende twee jaar veranderen, in aanloop naar de Zomerspelen van 2024. In 2019 liet burgemeester Anne Hidalgo (PS) er al een apart fietspad aanleggen, als startpunt van een campagne om duizend kilometer nieuwe fietswegen in Parijs te creëren. Dat maakte deel uit van een nog veel groter réenchantement-project om de beroemde boulevard op te frissen met meer groen en ook geschikter te maken voor wandelaars. Onder meer de voetgangerszone aan de Arc de Triomphe wordt fel uitgebreid, terwijl de weg voor de auto's wordt versmald van twee keer vier, naar tweemaal twee rijstroken. Ook de Place de la Concorde, het plein nabij de Jardin des Tuileries, wordt een groene zone met honderden bomen. Totale kostprijs: 26 miljoen euro. Het zal de slotrit van de Tour, qua decor tenminste, nog mooier maken.