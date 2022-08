Elke dag blikken we vooruit op de volgende Vuelta. Vandaag: de openingstijdrit in Utrecht, voor teams. Een terugkeer naar een discipline na drie jaar afwezigheid. Met als favorieten Jumbo-Visma, INEOS Grenadiers, Bike-Exchange en Quick-Step.

Derde grote ronde van 2022, derde buitenlandse start, derde keer op een vrijdag, een primeur. Na de Grande Partenza van de Giro in Boedapest, de Grand Départ van de Tour in Kopenhagen, nu de Gran Salida van de Vuelta in Utrecht. De op drie na grootste stad van Nederland organiseerde eerder ook al de Tourstart van 2015 (toen met een individuele tijdrit, gewonnen door Rohan Dennis) en de aankomst van de tweede etappe (gewonnen door Tyler Farrar) van de Giro 2010, die startte in Amsterdam. Voor de Vuelta is het wel vrij uitzonderlijk, zo'n start buiten de Spaanse landsgrenzen. Het gebeurde slechts drie keer eerder: in 2017 (Nîmes), in 2009 (ook in Nederland, Assen) en in 1997 (Lissabon).Ook opvallend: de terugkeer van de ploegentijdrit, als begin. Tussen 2002 en 2019 was dat een bijna jaarlijkse traditie, op 2005, 2007 en 2009 na. Het is zelfs de eerste TTT in een grote ronde én in de WorldTour sinds die in de Ronde van Spanje 2019 (Torrevieja) en de Tour in datzelfde jaar (Brussel). In de Giro dateert de laatste ploegentijdrit zelfs al van 2015. Sinds 2019 werden er slechts vijf TTT's georganiseerd op lager 2.1-niveau, waaronder twee in de Settimana Coppi e Bartali. Maar zelfs die Italiaanse rittenkoers werd de discipline dit jaar geschrapt.Bovendien is deze chronoproef vrij lang naar Vueltanormen: met 23,3 km ruim 10 km meer dan in 2019. En ook volledig vlak, tussen de start en finish bij de Jaarbeurs van Utrecht, en onderweg passages langs de Maliesingel, de Blauwkapselweg, Leidsche Rijn en de Meern. Inclusief ook een dertigtal bochten en twee rotondes.De specialistenteams, met name Jumbo-Visma, INEOS Grenadiers, BikeExchange en Quick-Step Alpha Vinyl, kunnen hier al een belangrijke slag slaan. En dus ook hun kopmannen voor het klassement, respectievelijk Primoz Roglic, Richard Carapaz/Pavel/Sivakov, Simon Yates en Remco Evenepoel. Met specialisten Rohan Dennis en Edoardo Affini aan boord, naast Roglic, lijkt Jumbo-Visma de beste kansen te hebben. Al heeft ook BikeExchange een aantal sterke hardrijders als Luke Durbridge, Lawson Craddock en Michael Hepburn meegebracht, met oog op deze dag.Ervaring en veel gezamenlijke trainingen zouden weleens de doorslag kunnen geven in een discipline die de laatste drie jaar amper is beoefend. Van de 184 starters hebben er zelfs 33 renners nog nooit een ploegentijdrit gereden. Alleen Quick-Step, EF Education en Movistar hebben geen debutanten. Toch zullen de verschillen allicht vrij beperkt blijven, zoals meestal in TTT's van deze afstand.Extra beloning voor degenen die als eerste van de beste ploeg over de lijn rijdt: die krijgt net als in Parijs-Roubaix een steen. Weliswaar geen kassei, maar een steen uit de Dom van Utrecht. En een aparte leiderstrui: niet helemaal rood, maar ook met witte en blauwe tinten die samenkomen in een ruitjespatroon, speciaal ontworpen voor de Vuelta Holanda.Burgos-BH gaat als eerste ploeg van start om 18.30 uur, Jumbo-Visma start als laatste team, om 19.58 uur. Acht minuten eerder begint Remco Evenepoel met Quick-Step Alpha Vinyl aan zijn tweede grote ronde.