Elke dag blikken we vooruit op de volgende Vueltarit. Vandaag: etappe 2, met start in 's Hertogenbosch en aankomst in Utrecht, waar allicht om de zege gesprint zal worden. Daarin kan nationaal kampioen Tim Merlier enkele grote namen uit de Belgische wielergeschiedenis evenaren.

Na de ploegentijdrit, gewonnen door Jumbo-Visma, kunnen de sprinters in deze tweede etappe hun kans wagen. In een zo goed als volledig vlakke rit, met de Amerongse Berg, een klimmetje van 1 km tot een 'hoogte' van 70 meter, als enige noemenswaardige hindernis/molshoop. Voor de geledenheid omgedoopt tot de 'Alto de Amerongse'. Daar zullen ook de eerste bergpunten van deze Vuelta te verdienen zijn.

...

Na de ploegentijdrit, gewonnen door Jumbo-Visma, kunnen de sprinters in deze tweede etappe hun kans wagen. In een zo goed als volledig vlakke rit, met de Amerongse Berg, een klimmetje van 1 km tot een 'hoogte' van 70 meter, als enige noemenswaardige hindernis/molshoop. Voor de geledenheid omgedoopt tot de 'Alto de Amerongse'. Daar zullen ook de eerste bergpunten van deze Vuelta te verdienen zijn. De officieuze start ligt bij de Citadel van 's Hertogenbosch, waar de renners via de Markt, de Parade, het Wilhelminaplein, de Onderwijsboulevard en de Oude Engelenseweg naar de Brabanthallen zullen rijden. Daar worden ze officieel op gang gevlagd. Vervolgens zet het peloton koers richting het noordwesten, naar het Land van Heusden en Altena. Vlak voor de Biesbosch gaat het weer de andere kant op. Via Zaltbommel buigt de weg af naar het noorden, met de Amerongse Berg, Scherpenzeel en Woudenberg. Na een ommetje over de Utrechtse Heuvelrug gaat het via Leusden, Amersfoort, Soest en Zeist naar Utrecht. Daar ligt de finishlijn bij het Science Park, in het oosten van de studentenstad. Allicht zal een voltallig peloton er voor de zege sprinten, want de kans op waaiers is vrij klein, gezien de zwakke wind uit het westen. Wel zal die in de laatste rechte lijn van zo'n 400 meter, op de Leuvenlaan, in het voordeel blazen. In het voordeel van de sprinters die graag van ver aanzetten, zoals Tim Merlier. In het beperkte sprintersveld in deze Vuelta behoort hij qua pure snelheid sowieso tot de top twee/drie. Enig nadeel is dat hij geen gespecialiseerde sprintaantrekker ter beschikking heeft, al zullen Gianni Vermeersch en Lionel Taminiaux wel hun rol spelen.Alleen Sam Bennett (BORA-hansgrohe) zou hem wat betreft topsnelheid kunnen bedreigen, met een uitstekende leadoutman als Danny van Poppel aan zijn zijde. De Ier raakte dit seizoen echter moeilijk op dreef, en werd ook uit de Tourselectie gelaten.Andere concurrenten zijn Pascal Ackermann (UAE Emirates) en die andere Belg, Gerben Thijssen (Intermarché-Wanty-Gobert). Beiden wonnen onlangs ook een rit in de Ronde van Polen. Voor Kaden Groves (BikeExchange), Mads Pedersen (Trek-Segafredo) en Ethan Hayter (INEOS Grenadiers) is het parcours allicht te weinig lastig.Als Tim Merlier triomfeert in Utrecht, dan zal hij in de voetsporen van enkele grote namen uit de Belgische wielergeschiedenis treden. Zo kan hij de eerste Belgische kampioen worden die een Vueltarit wint sinds Freddy Maertens er in 1977 dértien op zijn naam schreef, op weg ook naar de eindzege.Nog straffer: Merlier zou zo bij zijn eerste drie deelnames aan een grote ronde telkens één etappezege behalen, vorig jaar deed hij dat al in de Giro en de Tour. In de laatste veertig jaar hebben slechts twee Belgen dat gerealiseerd, met minstens één ritwinst per ronde, zelfs een serie van vier: Eric Vanderaerden (in de Vuelta van 1983, en de Tour van 1983, 1984 en 1985) en Wout van Aert (in de Tour van 2019, 2020, 2021, 2020 - and counting).Mogelijk zal na deze etappe ook de rode leiderstrui van schouders wisselen, binnen de Jumbo-Vismaploeg. Als Mike Teunissen (de snelste renner van de Nederlandse ploeg) voor Robert Gesink eindigt, zal hij die overnemen van zijn ploegmaat, aangezien de som van de uitslagen telt als renners binnen dezelfde tijd staan.