De enige etappeplaats in deze Tour, naast Parijs, waar Wout van Aert ooit gewonnen heeft, ligt niet in Frankrijk, maar veel noordelijker: de startlocatie van deze derde Deense rit, Vejle. Daar was de toen 23-jarige renner van Willems Veranda's-Crelan in augustus 2018 de snelste in de tweede etappe van de Ronde van Denemarken. In een sprint bergop, voor Alexander Kamp en Robin Carpenter. In datzelfde Vejle en dezelfde rittenkoers won ook ene Remco Evenepoel vorig jaar, na een solo van 17 km. Zo is Vejle voorlopig de enige gemeente of stad waar Van Aert én Evenepoel (op de weg) ooit de handen in de lucht hebben gestoken bij de profs. Zij zijn trouwens niet de enige bekende namen die al triomfeerden in de hoofdstad van de regio Syddanmark (Zuid-Denemarken), met voorgangers als Mads Pedersen (2017), Michael Valgren (2016), Jakob Fuglsang (2009), Fabian Cancellara (2006) en Ivan Basso (2005). Vejle ligt op het schiereiland Jutland, waarvan het noordelijke deel tot Denemarken behoort en het zuidelijke tot Duitsland. Het startpunt van een rit gelardeerd met symbolen uit de Deense geschiedenis. Zo maken de renners na de start eerst een omweg ten noorden van de stad, richting Jelling. In het hoogtepunt van de Vikingtijd, rond het jaar 1000, gedurende decennia de woonplaats van de Deense koningen, zoals Harald I, bijgenaamd Blåtand (Blauwtand). Die koningen lieten er twee grafheuvels, twee stenen met runenschrift en een kerkje na, sites die sinds 1994 op de Werelderfgoedlijst van de Unesco staan. Na die lus wordt in Vejle de helling van Koldingvey (1,4 km aan 4,4 procent) beklommen. Een molshoop, zoals er later nog twee volgen: de helling van Hejlsminde Strand (850 meter aan 4,7 procent) en Genner Strand (1,6 km aan 3,3 procent). Meer dan 1250 hoogtemeters worden er in deze etappe dan ook niet overwonnen. Voor een groot deel over het Deense platteland, met grazende koeien, graansilo's en windmolens op de achtergrond, langs middeleeuwse dorpjes, omgeven door forten en vikingruïnes. Er is in die open vlaktes kans op waaiervorming, maar die is klein, tenzij de westenwind onverwacht aan kracht zou toenemen. Het is dus zeker niet uitgesloten. (zie ook weerbericht onderaan).Na een zestigtal kilometer passeert het peloton ook voorbij Kolding, op honderd meter van de woning van Quick-Steprenner Kasper Asgreen, die fel aangemoedigd zal worden door familie, vrienden en kennissen. Nog een weetje: in augustus 2003 behaalde de toen 37-jarige Johan Museeuw in datzelfde Kolding, in de derde rit van de Ronde van Denemarken, zijn allerlaatste UCI-zege, na een solo van twee kilometer. Wat verderop ligt de tussensprint in Christiansfeld, een stadje dat in 1773 gesticht werd door Nederlanders en dat sinds 2015 ook een plaats heeft op de Werelderfgoedlijst. In de finale begeeft het peloton zich vervolgens in meer zuidoostelijke richting, naar het schiereiland Als en zijn grootste stad Sønderborg. Daar ligt, op een boogscheut van de grens met Duitsland, de finish en won Magnus Cort in 2016 een rit in de Ronde van Denemarken. Na de passage over de Koning Christian X-brug, die Jutland met Als verbindt, wordt op de brede ring van Sønderborg een grote lus gemaakt. Om dan linksaf te slaan naar de 750 meter lange laatste rechte lijn op de Augustenborg Landevey, een zeven meter brede, biljartvlakke boulevard in het centrum van Sønderborg. Volgens Kasper Asgreen zal de snelheid in die slotkilometers bijzonder hoog liggen en is het gevaar op valpartijen navenant, ook omdat op de brede ring elke ploeg vooraan in het peloton zal willen rijden. Zonder crashes zal er niettemin met een voltallige groep gespurt worden. En dan is Fabio Jakobsen weer de topfavoriet, zeker na de imposante manier waarop hij de tweede rit naar Nyborg won, met een enorme versnelling in de laatste 50 meter.Het was zijn 18e zege in de 23 massasprinten die hij heeft betwist sinds zijn eerste zege (in de Ronde van Wallonië, juli 2021) na zijn val in de Ronde van Polen, in augustus 2020.Als de Nederlander weer wint, zou dat Quick-Step Alpha Vinyl een unicium opleveren, na ook de etappezege van Yves Lampaert in Kopenhagen. Nog nooit heeft een merkenteam immers in dezelfde Tour de eerste drie ritten binnengehaald. Voor de ploeg van Patrick Lefevere is een dubbelslag in de eerste twee etappes zelfs al een primeur. Een derde ritsucces zou ook een jubileumzege zijn, want in dat geval wordt dat de 50e etappe-overwinning in de Tour van het Quick-Stepteam, sinds de start in 2003.Maar misschien wordt Van Aert extra geïnspireerd door zijn gele trui en brengt startplaats Vejle hem ook geluk.Evengoed finisht hij echter wéér als tweede, voor de... 100ste keer in zijn carrière als profrenner, na 74 dichtste ereplaatsen in het veld en (na de tweede Tourrit) 25 op de weg.