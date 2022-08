Elke dag blikken we vooruit op de volgende Vueltarit. Vandaag: etappe 3, met start en aankomst in Breda, inclusief een korte passage door België. En allicht weer een massasprint als meest waarschijnlijke scenario.

Derde en laatste Nederlandse etappe, en weer een kans voor sprinters, aangezien Nederlands Limburg niet wordt opgezocht. Deze rit speelt zich voornamelijk af in West-Brabant, een deel van de provincie Noord-Brabant, vlak boven de Nederlands-Belgische grens. Ook voor veel Belgische wielerliefhebbers een kans om het Vueltacircus zonder lange verplaatsing van dichtbij te zien. De start ligt aan het Kasteel van Breda. De renners rijden vervolgens over het Kasteelplein naar de Grote (Onze-Lieve-Vrouwe) Kerk, het herkenningspunt van Breda. Daar zullen ze, nog tijdens de neutrale zone, even afstappen en met de fiets aan de hand door de vijftiende-eeuwse kerk stappen. Pas even buiten Breda, op de Ulvenhoutselaan, mogen ze echt beginnen te koersen. Daarna maken ze een grote lus in tegenwijzerzin, via onder meer Chaam, Baarle-Nassau, Dongen, Oosterhout, Bergen op Zoom, Hoogerheide (bekend van zijn jaarlijkse wereldbekerveldrit en WK-organisaties in het cyclocross), Roosendaal, Rucphen en Sint-Willebrord (de stad van de ex-renner Wout Wagtmans). Opvallend: na 22 km passeert het peloton ook door Baarle-Hertog, de Belgische enclave in Nederland. Gedurende enkele honderden meters zullen de renners daar dus over Belgisch grondgebied rijden.Er staat de hele dag ook een matige westenwind. Er is dus kans op waaiervorming, maar die is vrij klein. Weinig ploegen in deze Vuelta die zich geroepen zullen voelen om het peloton op de kant te gooien, met alle risico's van dien op valpartijen.In Breda zal het peloton via de Sprundelsebaan, Ettensebaan en de Kapittelweg de binnenstad weer inrijden. Daar wordt de eindstreep voor het Chassé Theater op de Claudius Prinsenlaan getrokken, na een lange laatste rechte lijn van zo'n 800 meter en een voorafgaande bocht naar links. Met dus allicht opnieuw een massasprint als verwacht scenario. Extra moeilijkheid: de wind blaast in die slothectometers vol op kop. Het wordt dus zaak om zo lang mogelijk te wachten en uit het wiel te komen. Spurters die vanop de tweede, derde rij beginnen hebben het voordeel, als ze tenminste vrije baan krijgen. Dat kan tot een chaotische sprint leiden.Met dezelfde favorieten als gisteren: Sam Bennett zal veel vertrouwen hebben opgedaan na zijn negende ritzege in een grote ronde. Hij beschikt ook over de beste leadoutman, Danny van Poppel, die hem in Utrecht perfect naar de zege loodste. Ook Mads Pedersen werd goed gegangmaakt door zijn Trekploegmaats, maar hij moest het qua pure snelheid afleggen tegen de Ier. Topfavoriet Tim Merlier verloor dan weer te veel energie in de laatste kilometer, in het gevecht om een goede positie, bij gebrek aan een goede leadout. Dat zal vandaag beter moeten. Als Alpecin-Fenix tenminste weer niet helemaal alleen de achtervolging op de vluchtersgroep van de dag op zich moet nemen. Misschien zullen Trek-Segafredo en BORA-hansgrohe nu wel een handje toesteken. Zo niet, dan kan de ontsnapping heel ver raken. Al dan niet tot in Breda.