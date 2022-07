Elke dag blikken we vooruit naar de volgende rit van de Tour 2022. Vandaag: de zesde etappe, met een Belgische start in wielerstad Binche, inclusief een gerealiseerde droom van de burgemeester, en een explosieve finale in Longwy, waar Wout van Aert wéér kan winnen.

Na Denemarken brengt de Tour dit jaar nog eens een bezoek aan België. Wat overigens meer regel dan uitzondering is: sinds de oorlog houdt de Tour gemiddeld twee op de drie edities halt in ons land.

Na Denemarken brengt de Tour dit jaar nog eens een bezoek aan België. Wat overigens meer regel dan uitzondering is: sinds de oorlog houdt de Tour gemiddeld twee op de drie edities halt in ons land.Deze keer, nadat Wout van Aert richting Arenberg zijn gele trui in extremis veiligstelde, nog eens met een Belg als leider van het algemene klassement. Zoals de laatste keer, in 2006, toen Tom Boonen in Valkenburg de leiderstrui veroverde en de dag erna in startplaats Hoei het Belgische publiek mocht groeten.De wens van de burgemeester van Binche, Laurent Devin, gaat zo in vervulling: een Belg, en het liefst Wout van Aert, die in le maillot jaune in zijn stad van start gaat. Het is dan ook de Kempenaar die al maanden afgebeeld staat onder een klok die in Binche de dagen aftelt naar de Tourstart. Met een grote foto, zegevierend in de Belgische driekleur in Malaucène, na zijn solo over de Mont Ventoux. Devin is niet toevallig een groot wielerliefhebber, en ziet daar ook brood voor zijn stad in. Al voor de tweede keer in vier jaar, na de start van de rit richting Epernay, haalde hij zelfs de Tour naar zijn stad.La cité du Gille profileert zich dan ook al enkele jaren als dé wielerplek van Wallonië, met onder meer de organisatie van Binche-Chimay-Binche en het BK in 2018, het eerste van vijf BK's die tot en met 2030 in de stad zullen plaatsvinden (twee keer het BK tijdrijden, in 2024 en 2029, en nog tweemaal het BK op de weg, in 2025 en 2030). Het peloton zal zo'n 70 km over Waalse wegen rijden, om in Regniowez Frankrijk binnen te rijden. Daar wachten nog 150 km, want deze etappe is net geen 220 km lang, een van de drie ritten in deze Tour die de kaap van de 200 km overschrijden.Deze Toureditie is met 3346,5 km dan ook de kortste sinds 2002 (toen 3278 km). En de op drie na kortste in de naoorlogse geschiedenis, na ook 1989 (3285 km, met wel zes ritten van plus 240 km) en 1988 (3286 km, met zeven etappes van plus 200 km).Opvallend, want de langste rit vorig jaar, van Vierzon naar Le Creusot, ging nog over 249 km. Een lang spektakel was dat, verzorgd door Mathieu van der Poel, Wout van Aert en Matej Mohoric, waar parcoursbouwer Thierry Gouvenou achteraf zeer tevreden over was. Ook omdat de opgestapelde vermoeidheid een factor was de dag erna, toen Tadej Pogacar naar Le Grand Bornand iedereen wegblies met een solo van 32 km. Gouvenou drong naar eigen zeggen bij Tourbaas Christian Prudhomme aan op meer zulke geaccidenteerde marathonetappes, maar tevergeefs. Nu is deze Tour geschapen volgens het Vueltamodel: in totaal slechts 48 km langer, met een gemiddelde ritafstand (zonder tijdritten) van 164 km. In deze etappe fietst het peloton voortdurend langs de Frans-Belgische grens, met passages door de departementen Ardennes (met steden als Charleville-Mézières en Sedan), Meuse en Meurthe-et-Moselle. Om dan, na zo'n 2500 hoogtemeters te hebben overwonnen, aan te komen in Longwy. De stad vlak bij de Luxemburgse grens die naast zijn Citadel (gebouwd door de Franse bouwmeester Vauban) vooral bekend is om zijn handbeschilderde aardewerk en zijn emaillen reliëfversieringen. La cité des Emaux was ook al vijf jaar geleden het decor van een aankomst. Opnieuw zal de finishlijn getrokken zijn op de top van de Côte des Religieuses (1,6 km aan 5,8 procent, met een piek van 11 procent). In 2017 won Peter Sagan voor Michael Matthews en Dan Martin, hoewel de Slovaak op 200 meter van de finish uit zijn pedaal was geschoten. Sagans gemiddelde snelheid toen op de slotklim: 28,6 km per uur. Zijn topsnelheid in de slotmeters (vals plat bergop): 47 km per uur! Mogelijk zal het dit jaar iets trager gaan, want de wind zal in de laatste 20 kilometer meestal (schuin) op kop blazen, vanuit het noorden (zie weerbericht onderaan). Bovendien wordt Côte des Religieuses nu op 10 km voor de aankomst voorafgegaan door de Côte de Lexy (2,3 km aan 4,3 procent). Niet steil, maar door het gevecht om de posities zal het daar al snoeihard gaan, gezien de kronkelende wegen tot de volgende steile bult, de Côte de Pulventeux: 900 meter aan 10,4 procent gemiddeld, met de top op 5,5 km van de eindstreep. Zwaar genoeg om het peloton daar al te laten ontploffen en na een bochtenrijke afdaling met een klein groepje naar de slothelling, de Côte des Religieuses, te vlammen.Daar kan een solist triomferen (mogelijk zet Tadej Pogacar al eens de puntjes op de i), of kan een fel uitgedunde groep sprinten op de 700 meter lange, licht oplopende laatste rechte lijn (weer een kolfje naar de hand van Wout van Aert?)Of misschien vindt Philippe Gilbert zelfs inspiratie uit de aankomst. Op 5 juli 1982, zijn geboortedag, 40 jaar en twee dagen geleden, won er immers ook al een Belg in de citadelstad: Daniël Willems, die er zijn eerste van twee etappezeges in die Tour boekte. De Kempenaar, toen nog als de nieuwe Merckx bestempeld, reed voorop met Serge Demierre, maar die wilde in de slotkilometer niet meer op kop komen. Het peloton zat het duo echter op de hielen en dus stelde Willems een deal voor: 2500 euro als de Zwitser zou meerijden. Die weigerde en bleef in het wiel. De Belg reed door en klopte, vijf seconden voor het aanstormende peloton, zijn Demierre in de sprint, in de bovenstad van Longwy.