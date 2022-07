Elke dag blikken we vooruit naar de volgende rit van de Tour. Vandaag: etappe 7, met voor de zesde keer aankomst op La Planche des Belles Filles, en weer met een extra steil gravelstrookje. Een klim waar Thibaut Pinot thuis is, en waar ook Wout van Aert goeie herineringen aan bewaart.

Geen aankomst bergop die het laatste decennium vaker op het Tourparcours lag dan La Planche des Belles Filles: liefst vijf keer. Qua decor nochtans niet de meest emblematische beklimming, te midden van een donker bos.

Geen aankomst bergop die het laatste decennium vaker op het Tourparcours lag dan La Planche des Belles Filles: liefst vijf keer. Qua decor nochtans niet de meest emblematische beklimming, te midden van een donker bos. Maar de Plank van de Mooie Meisjes heeft wel zijn naam mee en zijn locatie, op weg naar de Alpen. Bovendien heeft de klim in de voorbije vijf edities af en toe spektakel opgeleverd. Met uiteraard de verrassende Roglic-versus-Pogacar-ontknoping op de voorlaatste dag van de Tour 2020 als hoogtepunt. Die tijdrit was een wens van Yves Krattinger, al sinds 2001 de président du conseil général van het departement Haute-Saône. Een wens die zijn goeie vriend Christian Prudhomme graag inwilligde, alle beetjes hielpen in aanloop naar de departementsverkiezingen van juni 2021 - waarbij Krattinger opnieuw verkozen werd. Geen verrassing dus dat La Planche des Belles Filles nu voor een zesde keer op het Tourmenu staat, na zeges voor Chris Froome (2012, toen ook met start in Tomblaine), Vincenzo Nibali (2014), Fabio Aru (2017), Dylan Teuns (2019) en Tadej Pogacar (2020). Weinig bekend: ook in de Tour de l'Alsace, een 2.2-rittenkoers, wordt de Vogezenklim al sinds 2017 elk jaar opgezocht, met huidige profs als ex-winnaars: in 2017 Markus Hoelgaard, in 2018 Geoffrey Bouchard, in 2019 Tom Pidcock (!) en in 2021 de Colombiaan Santiago Umba. Voor de tweede keer op rij, na de laatste gewone rit in lijn in 2019, met nog een toevoegsel aan de 5,9 km lange asfaltklim - vandaar de 'Super'-benaming: een gravelstrook van 1,1 km, met een gemiddeld stijgingspercentage van gemiddeld 9,5 procent. Een voormalig wandelpad bedekt met witte steentjes, waarvan alleen het steilste stuk van ruim 24 procent (!), net voor de aankomst, extra verhard werd - de renners zouden er anders te veel patineren. Gelukkig blijft het vrijdag ook droog (zie weerbericht onderaan).De minigravelklim past in de zoektocht van parcoursbouwer Thierry Gouvenou naar een equivalent van de Colle delle Finestre. Met deze supermooie meisjesplank ging zijn wens al een beetje in vervulling. De vraag is of dat een meerwaarde is, aangezien de klassementsrenners mogelijk nog langer wachten om hun aanval te plaatsen. Dat bleek al in 2019, toen de kloof tussen Geraint Thomas, als eerste van de favorieten op de vierde plaats, en George Bennett, als zeventiende, beperkt bleef tot 19 seconden. Terwijl de verschillen tussen de beste tien klassementsrenners in 2012, 2014 en 2017 opliepen tot 40 à 56 seconden. Gezien het de eerste aankomst bergop is in deze Tour, bestaat de kans dat we opnieuw zo'n scenario krijgen. Al weet je met Tadej Pogacar natuurlijk nooit. En wie weet wat Jonas Vingegaard en Primoz Roglic, als diens schouder meewil tenminste, uit hun mouw schudden. Of de Rus Aleksandr Vlasov, die houdt van zulke steile middellange beklimmingen.Opvallend: de aanloop richting La Planche is relatief makkelijk, met alleen de Col de la Grosse Pierre (3,3 km aan 6 procent) en de Col des Croix (3,6 km aan 5,1 procent). Geen steile Col des Chevrères (3,5 km aan 9 procent) dus, zoals in 2014 en 2019. Gouvenou wilde deze rit, na de hectische eerste zes dagen, niet te zwaar maken.Afwachten dus of het klimrecord van La Planche des Belles Filles (zonder gravelstrook) verbeterd wordt. Nog altijd op naam van Fabio Aru: 16 minuten en 12 seconden in 2017, met een gemiddelde van 21,85 km/u. Pogacar deed er volgens klimtijdenfreaks in zijn fameuze chronoproef in de Tour van 2020 nét iets langer over, 16 minuten en 13 à 14 seconden. In 2020 was Geraint Thomas de snelste op de Súper Planche, met 20 minuten en 2 seconden. In zijn spoor volgde toen thuisrijder Thibaut Pinot die op het laatste steile gravelstuk 14 km per uur haalde.De Fransman heeft enorm zijn zinnen gezet op deze rit, waar het wegdek is volgeschilderd met zijn naam. 'Als er één etappe is die ik wil winnen, dan is het deze. Ik heb al gewonnen op l'Alpe d'Huez en op de Tourmalet, maar op La Planche zou nog mooier zijn', gaf hij al voor de Tour aan. Een klassement zou geen optie worden, en dat blijkt ook: na de zesde rit staat Pinot al op vijf minuten. Voldoende ruimte om mee te glippen in de ontsnapping, en om van daaruit misschien te winnen.Al zal hij dan misschien moeten afrekenen met Dylan Teuns, die ook al drie minuten achterstand heeft op geletruidrager Tadej Pogacar, en op een herhaling van zijn zege in 2019 mikt.Weinig bekend: La Planche des Belles Filles is ook voor Wout van Aert niet onbekend. Dat de Kempenaar in 2020 er de vierde tijd neerzette in de fameuze klimtijdrit heeft immers ook een voorgeschiedenis. In augustus 2016 was hij, als 21-jarige prof bij Vastgoedservice, op stage in de Vogezen met collega-crossers Tim Merlier en Steve Chainel. Die laatste trainde geregeld met... Thibaut Pinot. Zo verkenden ze met de Franse 'vedette' La Planche. En wie kwam toen als eerste boven? Van Aert. Maar, laat hij ons weten, inclusief smiley: 'Omdat ik als enige intervals moest trainen.' Geen haar op zijn hoofd zal toen hebben gedacht dat hij dezelfde klim bijna zes jaar later opnieuw zou oprijden, als dé grote figuur van de Tour de France 2022. Naast dat andere fenomeen, Tadej Pogacar. Die aan de Mooie Meisjes Plank ook goeie herinneringen bewaart. En, als de vluchtersgroep (met Pinot?) weer wordt ingerekend (door werk van zijn ploeg?), de kans niet zal laten liggen om er nogmaals de puntjes op de i te zetten. 'Ja, ik wil op La Planche des Belles Filles weer winnen', zei donderdagavond, na zijn zege in Longwy. Want: zijn vriendin en ouders zullen hem opwachten, boven op de klim. 'Een extra motivatie om iets speciaals te laten zien.' Thibaut Pinot zal het niet graag horen.