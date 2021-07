De twaalfde etappe van de Tour brengt ons van Saint-Paul-Trois-Châteaux naar Nîmes. Na een lastige rit over de Mont Ventoux komen de sprinters vandaag opnieuw aan hun trekken.

Zoals Christian Prudhomme naar de burgemeester van Valence telefoneerde met de vraag of hij een Touraankomst wilde organiseren, zo belde de Tourbaas ook naar diens collega van Saint-Paul-Trois-Châteaux, Jean-Michel Catelinois. Die vroeg 48 uur bedenktijd om te overleggen met zijn kabinet, maar zo lang hij niet nodig voor een volmondige oui.

Zoals Christian Prudhomme naar de burgemeester van Valence telefoneerde met de vraag of hij een Touraankomst wilde organiseren, zo belde de Tourbaas ook naar diens collega van Saint-Paul-Trois-Châteaux, Jean-Michel Catelinois. Die vroeg 48 uur bedenktijd om te overleggen met zijn kabinet, maar zo lang hij niet nodig voor een volmondige oui.Knowhow genoeg immers in Saint-Paul-Trois-Châteaux, voor de organisatie van een Tourstart. De voorbije vijftien jaar was het al driemaal het decor van een départ: in 2011 richting Gap, in 2012 richting Cap d'Agde en in 2018 richting Mende, plus nog twee passages van Parijs-Nice (2009 en 2016) en een van het Criterium Dauphiné (2010). Veel koersplezier voor de amper 9000 Tricastins, genoemd naar de Gallo-Romeinse/Keltische volksstam Tricastini die er zich ooit gevestigd heeft. Toen de stad in de middeleeuwen de zetel van een bisdom werd, voegde men de naam van bisschop Paulus aan de stadsnaam toe.De sprinters zullen aan deze rit allicht veel plezier beleven, want ze is slechts 161 km lang, goed voor zo'n 1700 hoogtemeters. De bochtenrijke Gorges de l'Ardèche (een wondermooie kloof langs de gelijknamige rivier waar het peloton voor het eerst volledig doorrijdt) nodigt in het begin wel uit tot aanvallen, maar allicht zal die vluchtersgroep weer ingerekend worden. Na Vallon-Pont-d'Arc gaat het licht bergaf richting het zuiden. Naar Uzès, de stad waar het Musée du Bonbon van snoepfabrikant Haribo elk jaar duizenden lekkerbekken lokt. Peter Sagan, die de snoepjes na een race gretig naar binnen speelt, zal watertanden.Maar misschien ook door de wind, die in de dertig slotkilometers kan opspelen in het departement van de Gard. Herinner u hoe de Slovaak in 2016 richting het nabijgelegen Montpellier met Chris Froome, Geraint Thomas en Maciej Bodnar het peloton op de kant zette en de rit won. De finale van deze etappe is ook exact dezelfde als die in 2019, toen de Tour voor het laatst aankwam in Nîmes. Caleb Ewan behaalde er toen zijn tweede ritzege voor Elia Viviani en Dylan Groenewegen.Toen startten én finishten de renners in de Romeinse stad, inclusief een rustdag de dag ervoor. Goed voor 350.000 bezoekers, volle hotels en (volgens ASO) een economische return van 7 miljoen euro. Burgemeester Jean-Paul Fournier, die goeie banden onderhoudt met Christian Prudhomme, stelde Nîmes dus maar al te graag opnieuw kandidaat als ville étape. Nîmes is dat al voor de negentiende keer. In deze editie is het zo na Parijs, Pau en Brest de stad met de rijkste Tourtraditie. Met een erelijst vol grote namen ook. Vóór Ewan was Alexander Kristoff er de snelste, in 2014. Al ging de overwinning toen bijna naar Jack Bauer, die na een vlucht van 221 kilometer met Martin Elmiger op amper 25 meter van de finishlijn strandde. En in 2008 sprintte Mark Cavendish in de Zuid-Franse stad naar zijn vierde Tourritzege in zijn carrière.De enige Belg die ooit won in Nîmes was Frank Hoste, in 1986. Weliswaar niet in een massasprint, maar door medevluchters Silvano Contini en Ronny Van Holen te kloppen. Met dank aan Van Holen, die als traagste van de drie toch doorreed in de slotkilometers. Na een 'professionele afspraak' met Hoste.De geschiedenis van Nîmes in de Tour gaat nog veel verder terug, tot de pioniersjaren, toen Louis Trousselier (1905), Emile Georget (1907), Lucien Petit-Breton (1908) en Ernest Paul (1909) er triomfeerden. Die laatste Tour werd volledig gedomineerd door François Faber, die liefst vijf ritten op rij won, tot Paul in de zevende etappe naar de zege soleerde. Het bleef echter binnen de familie, want de zes jaar oudere Paul was de 'zoogbroer' van Faber, aangezien ze door dezelfde vrouw werden gezoogd. L'Auto, de organiserende krant, titelde de dag erna dan ook: 'Als jij (Faber) het niet bent, dan is het jouw broer.'