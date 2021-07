Op de laatse dag van de Tour trekken we traditioneel naar de 'groene' Champs-Élysées in Parijs. Startpunt dit jaar is Chatou in het departement Yvelines.

Na Mantes-la-Jolie (2018), Houilles (2019) en Rambouillet (2020) start in Chatou voor de vierde opeenvolgende keer de slotrit van de Tour in het departement Yvelines. Als aanloop naar de Olympische Spelen van 2024 in Parijs, waar alle wielerwedstrijden in Yvelines plaatsvinden - dat moet extra belicht worden. De startlocatie van de laatste etappe in 2023 is zelfs al bekend: de Vélodrome National de Saint-Quentin-en-Yvelines. En ook voor 2024 en de volgende jaren zit er al een nieuwe deal met ASO in de pijplijn, inclusief de startlocatie van Parijs-Nice, want die lag de voorbije tien jaar ook altijd in het departement. Afgelopen maart won Sam Bennett er in Saint-Cyr-l'Ecole.Voor deze laatste etappe wordt weer de traditionele formule toegepast. Vrij kort, 108,4 km - de op twee na kortste slotrit van de laatste tien jaar, na 2017 (105 km) en 2011 (95 km) - om dan vanuit het westen richting Parijs te lanterfanten. Met één hellinkje onderweg: de Côte des Gres, na al vier kilometer. Via Issy-les-Moulineaux, waar het hoofdkwartier van ASO is gevestigd, rijdt het peloton dan via de Porte de Versailles, de Porte de Châtillon en de Jardin du Luxembourg richting de Pont Neuf op het Ile de la Cité (het eilandje in de Seine, met onder meer de afgebrande Notre Damekathedraal).Daarna volgt, voor de derde keer op rij, een passage dóór de Cour Carrée, de ruime binnenplaats van het Louvremuseum, om dan via de Cour Napoléon langs de wereldberoemde piramide te fietsen. Daarna volgt de traditionele route, via de Rue de Rivoli en de Place de la Concorde naar de Champs-Elysées, waar het peloton nog acht ronden van 6,8 kilometer moet afleggen. Sam Bennett, Caleb Ewan of een andere topsprinter zal er rond 19 uur zijn handen in de lucht steken. Zo kunnen de olympiërs 's avonds laat in Parijs nog het vliegtuig richting Tokio nemen.In 2019 liet burgemeester Anne Hidalgo een apart fietspad aanleggen op de Champs-Elysées, als startpunt van een campagne om duizend kilometer nieuwe fietswegen in Parijs te creëren. Dat maakte deel uit van een nog veel groter rennovatieproject om de beroemde boulevard op te frissen met meer groen, en ook geschikter te maken voor wandelaars. Nog voor de Olympische Spelen van 2024 zou de Place de la Concorde, het plein nabij de Tuileries, de tuinen van het Louvre, gerenoveerd worden. De vraag is in hoeverre de Tour nog in die plannen past van die 'groene' Champs-Elysées.Hoe iconisch die avenue is als slot van La Grande Boucle, voor de renners én voor de Parijzenaars, bleek uit een anekdote die ene Lance Armstrong in zijn Tourpodcast ooit vertelde. Over die keer dat hij na zijn carrière een Ubertaxi nam van de luchthaven naar de Champs-Elysées. Toen de Senegalese chauffeur de laan op reed, meldde hij trots aan de Amerikaan, die hij blijkbaar niet herkend had: "Monsieur, zis is ze famous Champs-Elysées. Every year ze end of ze Tour de France." Waarop Armstrong lachend antwoordde: "I know."Zoals Armstrong het zeven keer deed, zal de eindwinnaar van de Tour er opnieuw met de Coupe Omnisport mogen pronken. Die bestaat veertig jaar, want ze werd in 1971 ontworpen als presidentiële prijs voor onder meer de winnaars van de Steeple Chase in Auteuil. Zeven jaar later besloot president Valéry Giscard d'Estaing om de handgemaakte porseleinen trofee aan de geletruiwinnaar te schenken.Diens ploegmaats zullen echter blijer zijn met de 500.000 euro die hun kopman voor zijn eindzege ontvangt - 22 procent van de totale prijzenpot van 2,3 miljoen. Voor de grootste wielerkoers ter wereld is dat, in vergelijking met andere sporten als golf of tennis, peanuts. En nog straffer: de totale prijzenpot is nu amper een half miljoen meer dan in 2001, toen dus goed voor 1,8 miljoen euro. De eindwinnaar kreeg dat jaar 'slechts' 335.390 euro, wat later opgetrokken werd naar 400.000, 450.000 en 500.000 euro. Dat bedrag is sinds 2016 echter niet meer geïndexeerd. Of hoe de organisator van de grote Tour ook klein kan zijn. En vooral gierig.