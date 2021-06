De vijfde etappe in de Ronde van Frankrijk brengt ons woensdag van Changé naar Laval voor een eerste rijdrit. Is het voor de eerste keer prijs voor Van Aert in deze Tour?

Er zijn departementen waar de Tourkaravaan om de paar jaar of zelfs bijna elk jaar zijn tenten opslaat, zoals die in de Alpen en de Pyreneeën. Andere departementen moeten dan weer heel lang wachten. La Mayenne is er zo een: daar arriveerde een rit van La Grande Boucle voor het laatst in 1999, in Laval, waar Tom Steels de massasprint won.Na 22 jaar wachten worden de inwoners van La Mayenne beloond voor hun geduld. Met zelfs een etappe die volledig plaatsvindt in het departement. Opnieuw met aankomst in Laval, en met start in Changé, dat voor het eerst de Tour ontvangt. Geen toeval: Olivier Richefou, president van het Conseil Départemental de la Mayenne, is ex-burgemeester van de gemeente.Hij lobbyde al enkele jaren en kreeg vorig jaar het verlossende nieuws. Kostprijs: 240.000 euro, maar Richefou krijgt in ruil wel een prestigieuze tijdrit op zijn grondgebied. Een opmerkelijke keuze op dag vijf, want het is al van 2008 geleden (toen in Chôlet, waar Kim Kirchen won) dat een individuele chronoproef in de eerste zeven Tourdagen niet als eerste rit (proloog) geprogrammeerd wordt. Het is ook de eerste ITT in de eerste zeven dagen sinds de openingstijdrit van de editie 2017, toen in Düsseldorf.De reden: Christian Prudhomme wilde 'gewone' etappes in Bretagne, om die regio meer in beeld te brengen, met twee spectaculaire finishes op een helling. En hij wilde ook de eentonigheid in de openingsweek doorbreken, na twee verwachte massasprinten in Pontivy en Fougères, en die in Châteauroux, in rit zes. De 'Jean-Marie Leblanc-edities', met zoals in 1999 zeven opeenvolgende sprinten, zijn voorgoed verleden tijd.Ook opmerkelijk: met 27 km is dit de langste tijdrit in de eerste zeven dagen sinds die in 2008 in Chôlet (29 km). En daar komt op de voorlaatste dag van deze Tour er nog een bovenop, richting Saint-Emilion, van 31 km. Samen 58 individuele tijdritkilometers, of het grootste aantal sinds 2013 (toen 65, namelijk 33 km naar Mont-Saint-Michel, 32 km naar Chorges), al was er toen ook nog een ploegentijdrit in Nice (25 km). De uitleg van Prudhomme: 'Ik heb altijd gedroomd van duels tussen klimmers en rouleurs, die elk op hun terrein tijd winnen.' Vreemd, nadat hij sinds 2013 de tijdritten flink inperkte ter wille van (vervlogen) Franse kandidaat-eindwinnaars als Romain Bardet en Thibaut Pinot.Al even opvallend is de aard van het parcours: twee vlakke tijdritten, met een hoogteverschil van respectievelijk slechts 289 en 238 meter. Zelfs de Tour van 2013 bevatte nog een halve klimtijdrit naar Chorges, en ook de enige ITT's in 2018 (Espelette), 2019 (Pau) en 2020 (La Planche des Belles Filles) bevatten minstens enkele klimmetjes, of zelfs een aankomst bergop.Deze tijdrit krijgt wel een emblematische aankomstsite (al moest op verzoek van ASO wel twintig meter asfalt bijgelegd worden): de parking van de nieuwe Espace Mayenne, een multifunctioneel complex dat in het voorjaar geopend werd en sinds begin mei in het geel belicht wordt. Contrasterend met de neogotische Sint-Pieterskerk in Changé waar de renners op gang geduwd worden.Gezien de afwezigheid van Filippo Ganna worden Rohan Dennis (allicht in het team bij INEOS-Grenadiers) en Wout van Aert de grote favorieten voor deze tijdrit. De Kempenaar maakt hier meer een doel van dan van de groene trui en kan het geel veroveren (als hij die trui nog niet draagt). Aan parcourskennis geen gebrek bij Jumbo-Visma, want Primoz Roglic verkende de chronoproef, en die naar Saint-Emilion, al na de Ronde van het Baskenland. Hij hoopt hier, mede door zijn supersnelle Cervélo P5-tijdritfiets, een eerste slag te slaan ten opzichte van grote concurrent Tadej Pogacar. Al was die vorig jaar op het 30 km lange vlakke stuk naar La Planche des Belles Filles wel al de op één na snelste: één seconde trager dan Tom Dumoulin, maar 36 tellen rapper dan Roglic. Weliswaar na drie weken Tour, wanneer frisheid ook een bepalende rol speelt.