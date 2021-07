Het peloton komt op dag 8 in de Tour aan in de Alpen. De eerst bergachtige rit gaat van Oyonnax naar Le Grand Bornand (150,8 km).

Na een opwarmertje in het Morvanmassief snijden de renners het hooggebergte aan. In een Tour die in wijzerzin verloopt, met eerst de Alpen en dan de Pyreneeën. Die volgorde was in vijf van de voorbije zes edities omgekeerd, met 2018 als de uitzondering.

...

Na een opwarmertje in het Morvanmassief snijden de renners het hooggebergte aan. In een Tour die in wijzerzin verloopt, met eerst de Alpen en dan de Pyreneeën. Die volgorde was in vijf van de voorbije zes edities omgekeerd, met 2018 als de uitzondering.De start van deze rit vindt plaats in Oyonnax, waar de Fransman Tony Gallopin in 2014 de Lotto-Belisolploeg een etappezege bezorgde. Hij bleef nipt het aanstormende peloton voor, na de afdaling van de Côte d'Echallon. Die moeten de renners deze keer meteen na de start op vlammen: 5,5 km bergop, waarna een lange afdaling volgt. Verwacht dus een razend begin, want veel klimmers van de tweede rij zullen hier hun kans ruiken, door mee te gaan in de vroege vlucht.Kandidaat-winnaars zullen alleszins een stukje bergop moeten kunnen fietsen, want het zwaartepunt van deze korte rit (151 km, goed voor 3366 hoogtemeters) ligt in de finale, met drie beklimmingen. Niet de langste, maar wel met hoge stijgingspercentages: de Côte de Mont-Saxonnex (5,7 km aan 8,3%), die debuteert in de Tour, en dan een bekende tweetrapscol: de Col de Romme (8,8 km aan 8,9%) en na een korte afdaling de Col de la Colombière (7,5 km aan 8,5%). Beide beklimmingen knikken enkele kilometers meer dan 10 procent richting hemel. Stevige kost dus, al volgt na de top (waar ook bonusseconden te rapen vallen) nog een afdaling van 14,5 km tot Le Grand Bornand.Exact dezelfde finale als in 2018, toen de Tour er voor het laatst arriveerde. Toen behaalde Julian Alaphilippe er zijn eerste ritzege in de Tour, door zijn vluchtgezellen achter te laten op de Col de Romme en alleen aan te komen.Dat de Tour nu weer halthoudt in Le Grand Bornand is geen toeval. Het dorp in het Franse departement Haute-Savoie telt nochtans amper 2200 inwoners, maar het profileert zich als La porte des Alpes, en als een echte sportstad. Met focus op biatlon - er wordt vaak een Wereldbekermanche georganiseerd - en op wielrennen. Via cyclosportieve tochten als La Grand-Bo en Le Bouquetin, en via de ontvangst van de Tour (het is zelfs permanent kandidaat als ville étape). Dit jaar al voor de achtste keer sinds 1995, toen als startplaats voor de fameuze rit naar La Plagne, waar vier Lottorenners buiten tijd aankwamen.En na de eeuwwisseling ook twee keer met Lance Armstrong in een hoofdrol. Zoals in 2004, toen The Boss en zijn ploegmaat Floyd Landis nog dikke vrienden waren. De Mormoon legde op de Croix Fry, met Armstrong in zijn wiel, zo'n verschroeiend tempo op dat alleen Jan Ullrich, Andreas Klöden en Ivan Basso konden volgen. In de afdaling richting Le Grand Bornand ging Armstrong naast Landis rijden: "Hoe graag wil je winnen?", vroeg hij. "Héél erg graag", antwoordde die. "Hoe rap kun je afdalen?", vroeg Armstrong daarop. "Heel rap", aldus Landis. "Wel, ga er dan vandoor alsof je net iets gestolen hebt!" Waarop Landis aanzette, maar Ullrich hem vlug tot de orde riep. Vijfhonderd meter voor de finish zoefde Klöden weg, gecounterd door Armstrong, die hem net voor de finishlijn passeerde. De US Postalkopman droeg zijn zege op aan Landis: "Floyd was dé man van de dag." Dat zal hij nu allicht niet meer herhalen, nadat Landis als klokkenluider Armstrong aan de dopinggalg praatte.Vijf jaar later, in 2009, kwamen The Boss en zijn Astanaploegmaat Alberto Contador veel minder goed overeen. Op de Col de Romme en de Col de la Colombière reed de Spanjaard, in de gele trui, voorop met de broers Schleck en ploegmaat Andreas Klöden. Ploegleider Johan Bruyneel gaf hem de opdracht om niet te demarreren, om de achtergebleven Armstrong, toen tweede in het klassement, niet verder op achterstand te zetten. Tot Bruyneels groot ongenoegen versnelde Contador echter. Hij reed met de broers Schleck - al pratend in de afdaling - naar de finish, waar Andy de snelste was. Armstrong eindigde op twee minuten en verspeelde zijn tweede plaats aan de Schlecks. Het zou daarna nooit meer goedkomen tussen hem en El Pistolero.