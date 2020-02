Ceylin del Carmen Alvardo (Alpecin-Fenix) heeft zaterdag de Noordzeecross in Middelkerke gewonnen, de slotmanche van de Superprestige veldrijden.

De 21-jarige Nederlandse wereldkampioene haalde het na een sprint met drie van haar landgenotes Denise Betsema en Annemarie Worst. Ellen Van Loy bolde als zevende over de eindmeet en werd beste Belgische. Belgisch kampioene Sanne Cant legde beslag op de tiende positie.

Het was Eva Lechner die de kopstart nam. In het spoor van de Italiaanse kampioene volgden Alvarado, Shirin van Anrooij, Worst, Alicia Franck, Rebecca Fahringer, Van Loy, Anna Kay en Betsema, de laureate van vorige editie van deze Noordzeecross. Belgisch kampioene Sanne Cant miste haar start compleet en reed als vijftiende rond, gevolgd door Europees kampioene Yara Kastelijn.

Voorin versnelde nog voor het ingaan van de tweede ronde Alvarado. Enkel haar landgenote Worst had de benen om mee te gaan in de aanval. Ze bleven een goed tempo rijden en halfcross mocht Worst alleen op pad. De wereldkampioene moest immers de materiaalpost in en diende een nieuwe linkerschoen aan te passen. Betsema haalde haar bij en met nog twee ronden voor de boeg volgde het tweetal op 10 seconden van Worst. Na een halfuur wedstrijd kwamen de drie samen aan de leiding, het kwam tot een spurt en daarin haalde Alvarado het overtuigend.

Het werd na Gieten en Ruddervoorde meteen de derde manche in de Superprestige die Alvarado winnend afsloot. De wereldkampioene is meteen ook de eindlaureate van dit regelmatigheidscriterium, zij totaliseerde 96 punten. Yara Kastelijn sloot de Superprestige als tweede af met 86 punten, Annemarie Worst totaliseerde 78 punten.

