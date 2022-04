Mathieu van der Poel start zondag als dé topfavoriet in de 56e Amstel Gold Race. De Nederlandse kopman van Alpecin-Fenix kan de klassieker in eigen land voor de tweede keer op zijn naam schrijven, na 2019.

De 27-jarige Van der Poel won met de Ronde van Vlaanderen (afgelopen zondag) en Dwars door Vlaanderen de laatste twee wedstrijden waar hij aan de start verscheen.

In de Amstel Gold Race hoeft hij alvast geen tegenstand te vrezen van tweevoudig Tourwinnaar Tadej Pogacar, misschien wel de sterkste man in koers in de Ronde, of Wout van Aert. De Belgische kampioen won vorig jaar de Gold Race maar is er na zijn positieve coronatest niet bij in Maastricht, dezelfde reden waarom hij ook Vlaanderens Mooiste miste.

Wél van de partij is Tom Pidcock, vorig jaar tweede in de Amstel. De Brit van INEOS moest in de Ronde wel tevreden zijn met de veertiende plaats. Andere kanshebbers zijn onder meer Dylan Teuns (Bahrain-Victorious), zesde in de Ronde, de Deen Kasper Asgreen (Quick-Step-Alpha Vinyl) en de Fransen Valentin Madouas (Groupama-FDJ), zondag nog knap derde, en Christophe Laporte (Jumbo-Visma), die de rol van Van Aert moet overnemen.

Vorig jaar werd de Amstel op een gesloten circuit gereden vanwege corona. Voor deze editie keert de organisatie terug naar het oude parcours met in totaal 33 beklimmingen in Nederlands-Limburg.

Omstreeks 17 uur kennen we na 254 km koers de winnaar.

Ook de vrouwen rijden zondag hun (vijfde) Gold Race. Zij krijgen 128,5 km voorgeschoteld tussen Maastricht en Valkenbrug, met onderweg negentien hellingen. De Nederlandse titelverdedigster Marianne Vos ontbreekt omdat ze focust op Parijs-Roubaix van volgende week. Lotte Kopecky, winnares van de Ronde van Vlaanderen en Strade Bianche, ontbreekt eveneens. De Nederlandse dames, met onder anderen Demi Vollering, Annemiek Van Vleuten en Chantal van den Broek-Blaak, zijn traditioneel favoriet.

