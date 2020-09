André Leducq fladderde als een vrije vogel door het leven. Het belette hem niet om twee keer de Tour te winnen en 25 ritzeges te behalen.

André Dédé Leducq had een eeuwige glimlach om de lippen. Hij was populair, ook en vooral bij de vrouwen. Dat leidde tot tal van amoureuze uitspattingen en pikante verhalen. Je kon de Parijzenaar niet vastbinden. In de aanloop naar Parijs-Roubaix werd hij in zijn tweede jaar als prof, in 1928, eens door zijn begeleider opgesloten in een soort individueel oefenkamp. Zo moest zijn losbandigheid gecontroleerd worden. Maar Leducq deed gewoon de muur: hij ontsnapte om enkele leuke uurtjes met zijn vrouw door te brengen. Het belette hem niet om de Franse klassieker te winnen, het was de eerste grote zege uit zijn loopbaan. Voor de mooie, elegante en welbespraakte Leducq was die leefwijze allicht de juiste manier om het lijden op de fiets te verdragen.De Fransman was tegelijkertijd snel en onweerstaanbaar in de beklimmingen. Een ongebruikelijke combinatie. Hij had uitzonderlijke fysieke kwaliteiten en kon zo klassiekers winnen en twee keer de Ronde van Frankrijk, in 1930 en 1932. Hij pakte in totaal ook 25 ritzeges. Dédé pleegde met zijn grappen en grollen ook een heel team te animeren. Aan zijn ploegmaats vertelde hij graag over zijn extrasportieve escapades die helemaal niets afdeden aan zijn prestatievermogen. Voor een Tourrit durfde hij al eens een fles wijn te drinken.Met zijn eerste Tourzege, in 1930, sleurde André Leducq het Franse wielrennen uit een poel van ellende. Hij werd waanzinnig populair. De Fransman was geen klimmer maar met zijn zuivere klasse, weerstand en geslepenheid werkte hij het tekort aan klimcapaciteiten weg. In die Tour had hij voor een historische prestatie gezorgd door na een val in de afdaling van de Galibier vanuit een hopeloze positie toch nog de rit en de Tour te winnen. Na zijn zege kreeg André Leducq liefst vijfduizend brieven van vrouwen. Hij zweerde vele dure trouwbeloften, een enkele keer kwam het zelfs tot een proces. De Franse pers schreef bij momenten meer over het wilde liefdesleven van Leducq dan over zijn prestaties. Dat André drie keer huwde, paste in zijn turbulent leven.De geblokte André Leducq was een uitermate polyvalente renner. Ook op de piste kon hij overweg in verschillende disciplines. Het is vreemd dat Leducq in zijn carrière nooit kampioen van Frankrijk werd en maar twee klassiekers won. Daar was vaak ook pech mee gemoeid. Zoals in 1935 toen hij met Gaston Rebry naar de wielerbaan stormde, maar op tien kilometer van het einde lek reed. Maar het is toch vooral de Ronde van Frankrijk die verweven is met de figuur van André Leducq. Hij reed de Tour negen keer, droeg 35 dagen de gele trui en won 25 ritten, een record dat pas veel later door Eddy Merckx zou gebroken worden.De populariteit van André Leducq oversteeg de sport. Zanger Maurice Chevalier en acteur Jean Gabin behoorden tot zijn vriendenkring. André Leducq werd in oktober 1966 tot ridder van het erelegioen verheven. Tour-organisator Henri Desgrange, die vaak zijn manier van leven bekritiseerde, omschreef hem later als een van de sterkste renners die er ooit zijn geweest.