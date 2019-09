Annemiek Van Vleuten is de nieuwe wereldkampioene bij de vrouwen. De Nederlandse haalde het zaterdag na 149 km van Bradford naar Harrogate na een lange solo van 104 km. Het zilver was voor haar landgenote en titelverdediger Anna van der Breggen. De Australische Amanda Spratt pakte brons. Sofie De Vuyst werd de eerste landgenote op een 14de plaats.

Het Nederlandse blok startte als de grote favoriet voor dit WK met een toppers Annemiek van Vleuten, Anna van der Breggen, Marianne Vos, Amy Pieters en Lucinda Brand, maar ook met de Amerikaanse Chloe Dygert, verrassende winnares op het WK tijdrijden, werd rekening gehouden, net zoals met thuisrijdster Lizzie Deignan, de Australische Amanda Spratt en enkele outsdiers.

Op de eerste klim van de dag werd door de Nederlandse selectie al meteen het kaf van het koren gescheiden. Norwood Edge was 9,4% gemiddeld en we kregen een kopgroep van nog zo'n 30 dames. Het tempo werd daarna even gedrukt en dat gaf de kans aan enkele rensters om terug te keren.

Met de klim naar Lofthouse wachtte een tweede uitdaging en het tempo ging weer de hoogte in. Voor Van Vleuten ging het evenwel niet snel genoeg. Ze versnelde, op 104 km van het eind, en in geen tijd telde ze een halve minuut bonus.

Het was nog ver, maar het peloton lag wel al in stukken en brokken uiteen. Achter haar zagen we een groepje met ploegmate Anna van der Breggen, Elisa Longo Borghini, Soraya Paladin, Chloe Dygert, Amanda Spratt, Clara Koppenburg, Cecilie Uttrup Ludwig en Lizzie Deignan. Nog verder volgde een groep met Marianne Vos.

Van der Breggen hield de benen stil, de voorsprong van Van Vleuten liep op naar één minuut. Was het een kamikaze-missie of zou ze stand houden? Ondanks pogingen van Lizzie Deignan en Chloe Dygert kwam de groep niet dichter. Integendeel, het peloton volgde al op 2:30 op 65 km van het eind. Op 55 km roerde Deignan zich even, maar Van der Breggen toonde zich de perfecte ploegmate en sprong meteen op het wiel. De moed zakte in de schoenen van de anderen, Van Vleuten zag haar bonus stijgen naar twee minuten.

Op 49 km deelde Deignan opnieuw een prikje uit, zonder succes. Wat later waagde Dygert haar kans, en zij slaagde er wel in om weg te rijden bij de anderen. Maar uiteindelijk zouden Van der Breggen, Borghini en Spratt nog aansluiten, Deignan kreeg het lastig. Finaal reed Dygert wel weg bij de rest, op zoek naar Van Vleuten maar die had nog steeds 2:10.

Van Vleuten verzwakte niet, Dygert wel en Spratt en Van der Breggen keerden terug. Op 10 km van het eind moest de Amerikaanse lossen, geen medaille voor haar, de Nederlandse en Australische streden om het zilver, het goud was gewonnen spel. Van der Breggen wist zich in de slotronde te ontdoen van de Australische en pakte zilver, het brons was voor Spratt.