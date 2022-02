Annemiek van Vleuten (Movistar) heeft zaterdag de zeventiende editie van de Omloop Het Nieuwsblad, de openingsklassieker op de weg in ons land, op haar naam geschreven.

De Nederlandse bleef na 128,4 kilometer tussen Gent en Ninove in de sprint met twee haar landgenote Demi Vollering voor. Een derde Nederlandse, Lorena Wiebes, won de sprint om de derde stek. De 39-jarige Van Vleuten zegevierde in 2020 al een eerste maal in de Omloop Het Nieuwsblad.

In de vorige editie ging de eindzege naar Anna van der Breggen. De Nederlandse, die haar koersplunje intussen omgewisseld heeft voor een functie als ploegleidster bij SD Worx, haalde het toen afgescheiden van de Deense Emma Norsgaard en haar landgenote Amy Pieters.

De beste prestatie vanuit Belgische zijde in de Omloop Het Nieuwsblad werd neergezet in 2010 toen Liesbet De Vocht tweede werd na de Zweedse Emma Johansson.

