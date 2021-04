De Ronde van Vlaanderen start de komende zes jaar afwisselend in Antwerpen en Brugge, zo maakten de organisatoren zondagochtend bekend voor de start van de 105e editie van Vlaanderens Mooiste.

CEO van Flanders Classics Tomas Van Den Spiegel werd tijdens deze persconferentie geflankeerd door de burgemeester van Antwerpen, Bart De Wever, en de burgemeester van Brugge, Dirk De Fauw.

Het contract tussen Flanders Classics en de stad Antwerpen, om als startplaats te mogen fungeren, liep dit jaar af. Voor de toekomst werd er voor een alternerende oplossing met Brugge en Antwerpen gekozen. 'Wij hebben heuglijk nieuws te melden', vertelde Van Den Spiegel. 'We zijn heel blij. De startplaats Antwerpen hebben wij kunnen verenigen met Brugge, waar we tussen 1998 en 2016 onze startplaats hadden. De start van de Ronde van Vlaanderen zal de komende zes jaar afwisselend plaats hebben in Antwerpen en Brugge. Volgend jaar en in 2024 en 2026 starten we in Antwerpen. In 2023, 2025 en 2027 doen we dat in Brugge. Wij hopen hier veel mensen, en de wielerliefhebber in het bijzonder, gelukkig mee te maken. Op deze manier kunnen wij de Ronde van Vlaanderen nog wat extra grandeur meegeven en er nog wat meer Vlaanderen van maken.'

CEO van Flanders Classics Tomas Van Den Spiegel werd tijdens deze persconferentie geflankeerd door de burgemeester van Antwerpen, Bart De Wever, en de burgemeester van Brugge, Dirk De Fauw.Het contract tussen Flanders Classics en de stad Antwerpen, om als startplaats te mogen fungeren, liep dit jaar af. Voor de toekomst werd er voor een alternerende oplossing met Brugge en Antwerpen gekozen. 'Wij hebben heuglijk nieuws te melden', vertelde Van Den Spiegel. 'We zijn heel blij. De startplaats Antwerpen hebben wij kunnen verenigen met Brugge, waar we tussen 1998 en 2016 onze startplaats hadden. De start van de Ronde van Vlaanderen zal de komende zes jaar afwisselend plaats hebben in Antwerpen en Brugge. Volgend jaar en in 2024 en 2026 starten we in Antwerpen. In 2023, 2025 en 2027 doen we dat in Brugge. Wij hopen hier veel mensen, en de wielerliefhebber in het bijzonder, gelukkig mee te maken. Op deze manier kunnen wij de Ronde van Vlaanderen nog wat extra grandeur meegeven en er nog wat meer Vlaanderen van maken.'